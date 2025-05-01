На известного волонтера Стерненко совершили нападение: в каком состоянии активист

Покушение на Стерненко совершила женщина с огнестрельным оружием.

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На Стерненко совершили нападение / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/sternenko, STERNENKO / Telegram

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На волонтера и активиста Сергея Стерненко совершено нападение

Покушение совершила женщина с огнестрельным оружием, СБУ задержали нападавшую

Жизни волонтера пока ничего не угрожает

В четверг, 1 мая, на известного активиста и блогера Сергея Стерненко было совершено нападение. Об этом сообщил сам украинский волонтер в Telegram-канале.

По его словам, он ранен, однако угрозы жизни пока нет.

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Позже он добавил, что нападавшей оказалась женщина, ее уже задержали.

"Нападающая задержана. Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они - я бы ничего уже не мог писать", - добавил волонтер.

UPD: Стерненко сообщил, что его ранение - легкое.

Между тем народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что прямо сейчас есть конкретный перечень лиц, на который россияне активно охотятся.

Он отметил, что ситуация достаточно серьезная, поэтому порекомендовал украинцам быть особенно осторожными.

Он также пожелал сил и здоровья Стерненко.

В Службе безопасности Украины подтвердили нападение на активиста и волонтера Сергея Стерненко и показали фото задержанной нападавшей.

"Сотрудники СБУ предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко. Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе СБУ добавили, что жизни Сергея Стерненко ничего не угрожает.

Служба безопасности задержала нападавшую / фото: СБУ

Напоминаем, на Стерненко неоднократно совершались нападения. В частности, в 2018 году на активиста было совершено три покушения.

Подготовка терактов российскими агентами в Украине - новости по теме

Как писал Главред, недавно в Киеве задержали российского шпиона, который планировал теракты. Как сообщили в СБУ, им оказался 47-летний гражданин страны-агрессора России, который параллельно с выполнением задач спецслужб РФ работал звукорежиссером на известной в Украине радиостанции.

Кроме того, на Полтавщине была задержана российская агентка, которая планировала серию терактов. Женщина готовила взрывы возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик. По сценарию российских кураторов, взрывчатка должна была сдетонировать во время закладки устройства - вместе с самой исполнительницей.

Напомним, 23 марта, в Одесской области прогремел взрыв в здании полиции. В результате взрыва погибла женщина. Сообщалось, что женщина принесла взрывчатку в отделение полиции в пакете, там она сдетонировала.

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Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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