Есть погибшая и раненые: в отделении полиции в Одесской области прогремел мощный взрыв

Что известно:
- В Одесской области прогремел взрыв
- Женщина принесла взрывчатку в отделение полиции
- В результате взрыва погибла женщина
В Одесской области прогремел взрыв в здании полиции. Уже известно о погибших и пострадавших. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
В результате взрыва погибла женщина.
"Правоохранители Одесской области работают на месте взрыва в здании полиции. В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие. На месте работают полицейские и сотрудники СБУ. Обстоятельства и детали устанавливаются. Детали позже", - говорится в сообщении.
Смотрите видео со взрывом в полиции в Одесской области:
В Сети сообщают о том, что взрыв произошел в Беляевке. Сообщается, что женщина принесла взрывчатку в отделение полиции в пакете, там она сдетонировала. В результате взрыва ей оторвало ноги, она погибла на месте.
Смотрите видео со взрывом в полиции в Одесской области:
Разоблачение агентов РФ - последние новости
Напомним, 20 марта СБУ задержала агента ГРУ, который прибыл из Приднестровья под видом предпринимателя. Его целью было похищение секретных разработок Украины в сфере беспилотных систем.
Также Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть РФ, которая планировала осуществить взрыв возле здания одного из подразделений Сил обороны Украины. В результате операции задержаны четверо участников группы.
Как сообщал Главред, СБУ вместе с Нацполицией предотвратили теракт в Киеве, который готовила российская военная разведка. Задержаны два агента, которые планировали изготовить взрывчатку и взорвать ее в многолюдном месте столицы.
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