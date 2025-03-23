Есть погибшая и раненые: в отделении полиции в Одесской области прогремел мощный взрыв

В результате взрыва погибла женщина.

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В Одессе произошел теракт в отделении полиции / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Что известно:

В Одесской области прогремел взрыв

Женщина принесла взрывчатку в отделение полиции

В результате взрыва погибла женщина

В Одесской области прогремел взрыв в здании полиции. Уже известно о погибших и пострадавших. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В результате взрыва погибла женщина.

видео дня

"Правоохранители Одесской области работают на месте взрыва в здании полиции. В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие. На месте работают полицейские и сотрудники СБУ. Обстоятельства и детали устанавливаются. Детали позже", - говорится в сообщении.

Смотрите видео со взрывом в полиции в Одесской области:

В Одессе произошел теракт в отделении полиции / фото: скриншот

В Сети сообщают о том, что взрыв произошел в Беляевке. Сообщается, что женщина принесла взрывчатку в отделение полиции в пакете, там она сдетонировала. В результате взрыва ей оторвало ноги, она погибла на месте.

Смотрите видео со взрывом в полиции в Одесской области:

В Одессе произошел теракт в отделении полиции / фото: скриншот

Разоблачение агентов РФ - последние новости

Напомним, 20 марта СБУ задержала агента ГРУ, который прибыл из Приднестровья под видом предпринимателя. Его целью было похищение секретных разработок Украины в сфере беспилотных систем.

Также Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть РФ, которая планировала осуществить взрыв возле здания одного из подразделений Сил обороны Украины. В результате операции задержаны четверо участников группы.

Как сообщал Главред, СБУ вместе с Нацполицией предотвратили теракт в Киеве, который готовила российская военная разведка. Задержаны два агента, которые планировали изготовить взрывчатку и взорвать ее в многолюдном месте столицы.

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