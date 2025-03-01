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"Они пытаются меня уничтожить": Сырский рассказал о покушениях на свою жизнь

Руслана Заклинская
1 марта 2025, 23:01
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Главком ВСУ неоднократно становился мишенью РФ.
'Они пытаются меня уничтожить': Сырский рассказал о покушениях на свою жизнь
Сирский пережил несколько покушений со стороны РФ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, t.me/osirskiy

Ключевое из заявления Сырского:

  • Россия периодически совершает покушения на военное и политическое руководство Украины
  • Главком ВСУ неоднократно становился мишенью РФ
  • Некоторым соратникам Александра Сырского не удалось выжить

Страна-агрессор пытается дестабилизировать Украину, систематически планируя покушения на высшее военное и политическое руководство. Российские спецслужбы неоднократно пытались убить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

По словам генерала, Россия считает его серьезной угрозой. Поэтому враг пытается устранить главкома Сырского любыми методами.

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"Это борьба, которая продолжается постоянно. Они пытаются меня уничтожить. Это для них естественно", - отметил главком ВСУ.

Сырский также рассказал, что не раз оказывался под ракетными ударами вместе со своими офицерами.

"Я могу сказать, что мы неоднократно были под разными ракетами. Благодаря, наверное, Богу мы остаемся в живых. Хотя не всем повезло - некоторые погибли", - добавил он.

Главком подчеркнул, что речь идет и о тех, кто был рядом с ним.

Покушения на высшее руководство - новости Украины

Напомним, 18 апреля 2024 года польские спецслужбы задержали мужчину, который сотрудничал с военной разведкой РФ и собирал информацию о безопасности аэропорта Жевуш-Ясенка для покушения на президента Украины Владимира Зеленского. СБУ передала польским правоохранителям ключевые доказательства, что позволило разоблачить и задержать злоумышленника.

Также президент Зеленский в интервью The Guardian рассказал, что в начале полномасштабного вторжения РФ пыталась его убить.

Как сообщал Главред, за три года в Украине выявлено 102 российские агентурные сети, среди которых топовые группы, планировавшие покушения на президента Владимира Зеленского, руководителя ГУР Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка.

По словам Малюка, ФСБ готовила ликвидацию Зеленского и Буданова на Пасху 2023 года. Также враг планировал теракт в киевском строительном гипермаркете для убийства Малюка, но СБУ сработала на опережение.

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Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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