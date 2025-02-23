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Россия хочет захватить всю Украину: Сырский озвучил циничный план врага

Марина Фурман
23 февраля 2025, 15:40обновлено 23 февраля, 16:16
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Главнокомандующий ВСУ отметил, что сейчас задача Украины - воевать и бить врага.
Сирський, армия рф
Сырский назвал главный замысел россиян в войне против Украины / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Ключевые тезисы Сырского:

  • Конечный замысел россиян - захват всей Украины
  • ВСУ уже бьют в глубь России на 1700 км
  • Курская операция спустя 6 месяцев не потеряла своего значения

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что захватчики страны-агрессора РФ хотят вытеснить украинские силы за пределы восточных и южных областей. Таким мнением главком поделился во время форума "Украина. Год 2025".

"Сегодня, как и тогда, конечный замысел россиян - захват всей Украины. По состоянию на сейчас они стремятся оттеснить подразделения ВСУ за пределы восточных и южных областей и выйти на их административные границы. Но через три года полномасштабной российской агрессии их планы остаются нереализованными", - отметил Главнокомандующий.

видео дня

Сырский также напомнил, что ВСУ уже бьют в глубь России на 1700 км, и это расстояние постоянно увеличивается, а Курская операция разрушила планы российского наступления.

"Оккупанты перебросили на это направление наиболее боеспособные части. Курская операция спустя 6 месяцев не потеряла своего значения", - подчеркнул Сырский.

Кроме того, он добавил, что ситуация в Украине с обеспечением оружием и военной техникой остается тяжелой.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко заявил, что Россия пытается как можно больше выторговать для себя в возможном переговорном процессе, поэтому устанавливает постоянные дедлайны по захвату украинских городов. Покровск в этом плане не является исключением.

Как писал Главред, российские оккупационные войска на Покровском направлении пытаются развить наступление, используя преимущество в численности личного состава. Продолжаются тяжелые бои.

Недавно The New York Times писал, что несмотря на начатые США переговоры со страной-агрессором Россией, оккупанты не останавливаются в Украине и приближаются к Днепропетровской области, одному из крупнейших регионов Украины с большой промышленной базой. Журналисты издания добавляют, если российская армия перейдет из восточной Донецкой области в Днепропетровскую, это нанесет большой удар по моральному духу в Украине. Это также может осложнить позицию Киева на территориальных переговорах, которые могут возникнуть.

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Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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