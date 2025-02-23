Кабмин продлит сроки перебронирования работников предприятий: названа дата

Главное из заявления Шмыгаля:
- Предприятиям продлят право продлить срок критичности еще на месяц
- Перебронировать тех сотрудников, у кого уже есть бронь, можно будет до 31 марта
Предприятия получат возможность до 31 марта обновить свой критический статус. Решение позволит продолжить действующее бронирование сотрудников. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как сообщила вице-премьер-министр Юлия Свириденко на форуме Украина. Год 2025, предприятия, критический статус которых истекает до 28 февраля, могут получить возможность его продлить до 31 марта.
"Согласно постановлению Кабмина №76, предоставлена возможность обновить критичность. Работают комиссии. Мы обсуждаем еще на уровне премьер-министра возможность продления этих сроков…", - сказала вице-премьер Юлия Свириденко.
Она добавила, что предприятия могут бронировать до 50% от численности всех военнообязанных работников.
В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Кабмин примет соответствующее решение и продлит сроки обновления критичности предприятий.
"В связи с тем, что реестры государственные были под кибератакой – там более 20 дней не было доступа – мы уже в принципе проговорили, что до 31 марта продолжим эту возможность (продления сроков для обновления критичности предприятий, - ред.)
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Как сообщал Главред, Денис Шмыгаль говорил, что работники газовой отрасли, в том числе ремонтные бригады облгазов, получат бронирование от мобилизации. Соответствующее решение принято Кабмином.
Кроме того, право на отсрочку должны получить военнообязанные протезисты, техники-протезисты, инженеры-технологи-протезисты, а также механики протезно-ортопедических изделий.
При этом медицинские работники государственных и коммунальных учреждения здравоохранения и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры получили 100% бронирование.
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Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на пост главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был председателем Ивано-Франковской областной администрации. До государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова – ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.
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