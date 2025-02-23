Кабмин продлит сроки перебронирования работников предприятий: названа дата

Перебронирование сотрудников продлят до 31 марта.

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В Украине продлят сроки обновления критичности предприятий еще на месяц - Шмыгаль / Фото: Главред

Главное из заявления Шмыгаля:

Предприятиям продлят право продлить срок критичности еще на месяц

Перебронировать тех сотрудников, у кого уже есть бронь, можно будет до 31 марта

Предприятия получат возможность до 31 марта обновить свой критический статус. Решение позволит продолжить действующее бронирование сотрудников. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщила вице-премьер-министр Юлия Свириденко на форуме Украина. Год 2025, предприятия, критический статус которых истекает до 28 февраля, могут получить возможность его продлить до 31 марта.

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"Согласно постановлению Кабмина №76, предоставлена возможность обновить критичность. Работают комиссии. Мы обсуждаем еще на уровне премьер-министра возможность продления этих сроков…", - сказала вице-премьер Юлия Свириденко.

Она добавила, что предприятия могут бронировать до 50% от численности всех военнообязанных работников.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Кабмин примет соответствующее решение и продлит сроки обновления критичности предприятий.

"В связи с тем, что реестры государственные были под кибератакой – там более 20 дней не было доступа – мы уже в принципе проговорили, что до 31 марта продолжим эту возможность (продления сроков для обновления критичности предприятий, - ред.)

Что известно о новых правилах бронирования от мобилизации / Инфографика: Главред

Бронь от мобилизации в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, Денис Шмыгаль говорил, что работники газовой отрасли, в том числе ремонтные бригады облгазов, получат бронирование от мобилизации. Соответствующее решение принято Кабмином.

Кроме того, право на отсрочку должны получить военнообязанные протезисты, техники-протезисты, инженеры-технологи-протезисты, а также механики протезно-ортопедических изделий.

При этом медицинские работники государственных и коммунальных учреждения здравоохранения и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры получили 100% бронирование.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на пост главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был председателем Ивано-Франковской областной администрации. До государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова – ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

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