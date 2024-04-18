Зеленского хотели убить в Польше: в СБУ рассказали подробности подготовки к покушению

В Польше задержали мужчину, который хотел помочь российским спецслужбам в убийстве президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила Служба безопасности Украины.
Поляк сотрудничал с военной разведкой РФ и хотел передать оккупантам информацию о безопасности аэропорта Жевуш-Ясенка. Покушение на убийство Зеленского должно было состояться тогда, когда он будет находиться на территории Польши.
"Сотрудники СБУ и украинские прокуроры проинформировали польских коллег о возможном совершении покушения и передали им ключевые доказательства по этому делу. Это происходило в рамках оказания международно-правовой помощи. Благодаря успешным действиям и оперативному обмену информацией между странами завербованного агента спецслужб РФ удалось идентифицировать и задержать на территории Польши", - говорится в сообщении.видео дня
Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Его обвиняют в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы.
В прошлом году стало известно о том, что Владимир Зеленский пережил пять попыток покушения на его жизнь с начала полномасштабного вторжения РФ. Президент рассказал, что первую попытку убийства восприняли очень серьезно и он и его окружение. Тогда у правительства возникла паника, как "во время первой вспышки коронавируса". Однако после Зеленскому удалось к этому привыкнуть и адаптироваться.
В ноябре 2023 года стало известно, что жену Буданова и сотрудников ГУР "отравили через еду". Кроме Марианны, отравление тяжелыми металлами также обнаружили у нескольких сотрудников ГУР Украины. У самого Кирилла Буданова отравление не установлено.
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