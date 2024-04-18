Три страны Европы опасаются нападения Путина: на Западе назвали сценарии

Глава страны-агрессора Владимир Путин способен организовать провокации, чтобы проверить решимость Североатлантического альянса, пишут журналисты.

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Путин может развязать войну против НАТО - FT / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, nato.int

Латвия, Литва и Эстония опасаются нападения агрессора России на свои территории. Латвийцы рассматривают два сценария угрозы: в первом случае, если Украина проиграет войну, россияне ударят по балтийским государствам и могут спровоцировать ядерную угрозу. Второй сценарий предполагает, что Украина и Запад выстоят, но тогда Москва перейдет к гибридным атакам.

В материале Financial Times говорится о том, что государства-соседи России взволнованы предупреждениями относительно возможного нападения оккупантов на НАТО в ближайшее десятилетие. Опасения присутствуют не только в странах Балтии, но и в Стокгольме, Берлине и Лондоне. Как предполагается, противостояние возможно в течение ближайших 2-8 лет.

"Региональные лидеры видят три балтийских страны — с их небольшой территорией и узкой наземной связью с остальной частью НАТО — как место, где Путин мог бы попытаться проверить единство Альянса и решить проблему путем дестабилизирующих провокаций или даже прямого военного нападения", - отмечается в статье. видео дня

Также такие опасения накладываются на перспективу возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа. В Латвии полагают, что Россия может этим воспользоваться и атаковать именно балтийские государства.

Два сценария противостояния России и НАТО

Называют два основных возможных сценария.

Первый – оккупанты РФ добиваются успеха в Украине и попытаются пойти на агрессию против ослабленного Запада. Удар по балтийским странам может привести к ядерной угрозе.

Второй сценарий предполагает, что Украина и Запад выстоят, однако в таком случае Россия может пойти на различные провокации в виде гибридных атак: убийств, диверсий, работу с местным русскоязычным населением.

При этом страны Балтии ощущают большую безопасность, чем когда-то раньше, потому что состоят в НАТО.

"Лишь несколько лет назад план НАТО по защите трех балтийских стран заключался в том, чтобы позволить России сначала оккупировать их, а затем отбросить ее военными массовыми силами через несколько месяцев. Сегодня стратегия состоит в том, чтобы защитить территорию НАТО с первого метра и не дать российским захватчикам разрушить города, как это сделали в Украине. Это сделает нападение России непомерно тяжелым и дорогим", - подчеркивают в FT.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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