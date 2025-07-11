"Будут вынуждены отходить": Свитан назвал 3 шага для освобождения Украины

Из Крыма российские войска могут уползать и при сильной России, считает эксперт.

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Свитан назвал 3 шага для освобождения Украины / Коллаж: Главред

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Как можно освободить Донбасс

При каких условиях возможно просаживание российского фронта

Российский фронт может посыпаться, и путинские войска начнут уползать на границы 1991 года, но только по некоторым секторам.

Об этом на чате в Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

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По его словам, из Крыма российские войска могут уползать и при сильной России, устойчивой и непоколебимой потому что дальними средствами поражения можно "закошмарить" этот, по сути, оперативный географический котел до такой степени, что российские войска там просто не смогут находиться.

"Ведь любое движение российских военных по Крыму тут же будет караться "молнией с неба" в виде беспилотника, ракеты или средства поражения другого уровня. И вот тогда россияне будут вынуждены отходить. Но – они не уйдут на границу 1991 года, а просто покинут территорию Крыма", - отметил эксперт.

Также он считает, что возможно просаживание российского фронта и едва ли не бегство россиян с сухопутного коридора.

"У нас появится возможность добиться этого в следующем году, когда будет вторая бригада F-16. Как минимум, нужно две бригады, чтобы работать на глубину 80 км. Почему россияне и пытаются расширить сухопутный коридор – чтобы не дать возможность нашей авиации заняться сухопутным коридором", - пояснил эксперт.

В то же время, считает Свитан, на Донбассе российские войска можно будет давить только механизмами отсечения Донбасса от России по рекам: по Северскому Донцу и Дону на Ростов и Таганрог.

"Только такая операция позволит нам выдавливать россиян с Донбасса. Потому что в лоб это будет делать слишком сложно из-за донецких гор и высот. Высота вроде 300-350 метров, но все равно очень сложно в таких условиях создать оборонительный рубеж. В горы лезть очень тяжело, с военной точки зрения. Обойти Донбасс можно по северо-востоку и востоку, как раз по Северскому Донцу и Дону. Но такая операция возможна только при слабой России", - отметил эксперт.

По его словам, нам, чтобы начать освобождать Донбасс, сначала нужно, чтобы россияне побежали.

"Соответственно, выйти на государственную границу можно будет только тогда, когда российская экономика ляжет, и колосс на глиняных ногах начнет разваливаться. А для этого нужно уничтожить российскую нефтянку. Вот план step by step", - подытожил Свитан.

Смотрите полное видео чата с Романом Свитаном на Главреде:

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, журналисты американского издания The New York Times написали, что россияне небольшими группами начали заходить в Днепропетровскую область. Враг не контролирует ни одного населенного пункта на Днепропетровщине.

Россияне не вышли на админграницу Донецкой и Днепропетровской областей, сказали в группировке Хортица ВСУ. СМИ оккупантов тиражируют дезинформацию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись в Сумской области. На Купянском направлении наблюдается продвижение российских оккупационных сил.

Напомним, ранее сообщалось об обострении в Сумской области. Глава областной военной администрации сообщает об активной эвакуации населения для сохранения их жизни.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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