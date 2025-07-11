"Мы готовы наращивать объемы": в ОПУ заинтриговали решением против баллистики РФ

Что сказал Павел Палиса:
- Часть технологических решений уже находится на завершающей стадии
- Некоторые виды оружия прошли боевое испытание
Украина своими силами производит почти половину всего, что необходимо для ведения войны. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Павел Палиса в интервью Report.
По его словам, это стало возможным как благодаря внутренним усилиям, так и благодаря сотрудничеству с международными партнерами - через совместное производство и создание предприятий.
"Мы дальше готовы наращивать эти объемы", - подчеркнул Палиса.
Он также добавил, что в ближайшее время Украина "обязательно удивит мир и не один раз".
Отдельно советник президента акцентировал на защите воздушного пространства. В частности, ведется работа над комплексами различной дальности и специфики для гарантированной защиты территории Украины от баллистических и крылатых ракет, а также дронов типа "Шахед".
По его словам, часть технологических решений уже находится на завершающей стадии, а некоторые из них прошли боевое испытание и были применены для выполнения реальных задач в условиях тактической хитрости со стороны противника.
"Мы прилагаем значительные усилия в разработку собственных зенитно-ракетных комплексов, работаем над эффективным решением для того, чтобы сбивать баллистические, аэробаллистические, гиперзвуковые ракеты, а также над эффективным и дешевым способом для уничтожения "Шахедов", - отметил Палиса.
Отметим, хотя замглавы ОП не назвал конкретные наименования ракет, судя по его словам, речь идет о баллистических "Искандерах", аэробаллистических "Кинжалах" и гиперзвуковых "Цирконах", которыми россияне атакуют Украину.
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Как сообщал Главред, Украина провела успешные испытания баллистической ракеты "Сапсан", которая развивает скорость до 5,2 Махов и имеет боевую часть массой 480 кг. По словам Бадрака, ракета уже готова к серийному производству, и никаких препятствий для этого пока нет.
Кроме того, военный эксперт Павел Нарожный рассказал об эффективности украинских управляемых авиабомб (УАБ ) в борьбе с российской армией. Он подчеркнул, что пятисоткилограммовый КАБ способен легко уничтожать здания.
Также украинская ракета-дрон "Ад", упоминания о которой впервые появились в декабре 2024 года, получила видеоподтверждение эффективного боевого применения. Поражены цели под оккупированным Луганском.
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Кто такой Павел Палиса
Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году – командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.
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