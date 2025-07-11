"Мы готовы наращивать объемы": в ОПУ заинтриговали решением против баллистики РФ

Павел Палиса сказал, что в ближайшее время Украина "обязательно удивит мир и не один раз".

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В ОПУ заинтриговали решением против баллистики РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ОК Запад

Что сказал Павел Палиса:

Часть технологических решений уже находится на завершающей стадии

Некоторые виды оружия прошли боевое испытание

Украина своими силами производит почти половину всего, что необходимо для ведения войны. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Павел Палиса в интервью Report.

По его словам, это стало возможным как благодаря внутренним усилиям, так и благодаря сотрудничеству с международными партнерами - через совместное производство и создание предприятий.

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"Мы дальше готовы наращивать эти объемы", - подчеркнул Палиса.

Он также добавил, что в ближайшее время Украина "обязательно удивит мир и не один раз".

Отдельно советник президента акцентировал на защите воздушного пространства. В частности, ведется работа над комплексами различной дальности и специфики для гарантированной защиты территории Украины от баллистических и крылатых ракет, а также дронов типа "Шахед".

По его словам, часть технологических решений уже находится на завершающей стадии, а некоторые из них прошли боевое испытание и были применены для выполнения реальных задач в условиях тактической хитрости со стороны противника.

"Мы прилагаем значительные усилия в разработку собственных зенитно-ракетных комплексов, работаем над эффективным решением для того, чтобы сбивать баллистические, аэробаллистические, гиперзвуковые ракеты, а также над эффективным и дешевым способом для уничтожения "Шахедов", - отметил Палиса.

Отметим, хотя замглавы ОП не назвал конкретные наименования ракет, судя по его словам, речь идет о баллистических "Искандерах", аэробаллистических "Кинжалах" и гиперзвуковых "Цирконах", которыми россияне атакуют Украину.

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Как сообщал Главред, Украина провела успешные испытания баллистической ракеты "Сапсан", которая развивает скорость до 5,2 Махов и имеет боевую часть массой 480 кг. По словам Бадрака, ракета уже готова к серийному производству, и никаких препятствий для этого пока нет.

Кроме того, военный эксперт Павел Нарожный рассказал об эффективности украинских управляемых авиабомб (УАБ ) в борьбе с российской армией. Он подчеркнул, что пятисоткилограммовый КАБ способен легко уничтожать здания.

Также украинская ракета-дрон "Ад", упоминания о которой впервые появились в декабре 2024 года, получила видеоподтверждение эффективного боевого применения. Поражены цели под оккупированным Луганском.

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Кто такой Павел Палиса Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году – командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

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