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Записали в уклонисты и мошенники: глава ЦПК Шабунин получил подозрение

Руслана Заклинская
11 июля 2025, 19:56обновлено 11 июля, 20:29
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ГБР сообщило о подозрении известному активисту.
Записали в уклонисты и мошенники: глава ЦПК Шабунин получил подозрение
ГБР сообщило о подозрении Шабунину / Колаж: Главред, фото: ГБР, t.me/VitaliyShabunin

Главное:

  • ГБР сообщило о подозрении общественному активисту Виталию Шабунину
  • Его подозревают в уклонении от военной службы и использовании авто ВСУ в личных целях
  • Санкции предусматривают до 10 лет тюрьмы

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении известному общественному активисту Виталию Шабунину. Его подозревают в уклонении от военной службы и незаконном использовании автомобиля, предназначенного для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В Центре противодействия коррупции подтвердили, что речь идет о главе ЦПК Виталии Шабунине. Именно у него 11 июля ГБР проводило обыски - по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области, а также в его доме.

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В чем подозревают Шабунина

По данным следствия, Шабунин мобилизовался в ряды ВСУ в 2022 году, однако длительное время не появлялся к месту службы. Свое отсутствие он якобы объяснял командировками в гражданские учреждения, которые не имеют отношения к Силам обороны. При этом, несмотря на фактическое отсутствие в части, подозреваемый продолжал получать ежемесячное денежное обеспечение - более 50 тысяч гривен.

Также, по версии следствия, Шабунин незаконно использовал внедорожник, ввезенный в Украину как гуманитарная помощь для армии. Автомобиль не был оформлен должным образом и использовался в личных целях - в частности, для поездок в Киеве.

Активисту объявили подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Ч. 4 ст. 409 УКУ - уклонение от военной службы в условиях военного положения;
  • Ч. 2 ст. 190 УКУ (в редакции на момент преступления) - мошенническое завладение чужим имуществом в крупных размерах.

Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы. Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Закон должен быть один для всех, независимо от должности, публичного статуса или общественной деятельности. Патриотические лозунги не могут быть прикрытием для злоупотреблений, а настоящее служение государству проявляется не в громких заявлениях, а в соблюдении закона", - отметили в ГБР.

Также в ГБР отметили, что расследование не связано с общественной деятельностью Шабунина.

Что говорят в ЦПК

Центр противодействия коррупции утверждает, что сейчас связь с самим Виталием Шабуниным отсутствует, а его местонахождение неизвестно.

"Не исключено, что Виталий задержан и в ближайшее время ему будут избирать меру пресечения... Как только ознакомимся с материалами дела, сможем подробно прокомментировать то, что инкриминирует Виталию ГБР. Сейчас мы считаем подозрение абсурдным, а обыски у самого Виталия и семьи без постановлений суда - незаконными", - говорится в заявлении.

В ЦПК отметили, что Виталий Шабунин добровольно мобилизовался в первые дни полномасштабного вторжения и находился на службе согласно приказам. По данным центра, он служил в Донецкой области, а последние месяцы - в Харьковской области.

Кто такой Виталий Шабунин

Виталий Шабунин родился 26 ноября 1984 года в Ровно. В 2012 году он основал Центр противодействия коррупции - общественную организацию, которая контролирует государственные закупки, инициирует антикоррупционные законопроекты и адвоцирует прозрачность в управлении государственными ресурсами.

В 2015 году возглавил Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). ЦПК неоднократно выступал с критикой коррумпированных чиновников, в частности в силовых структурах.

Расследование ГБР - новости Украины

Как сообщал Главред, ГБР сообщило о подозрении офицеру и двум военнослужащим ТЦК в Ровенской области, которые силой мобилизовали мужчину, применив газ и физическую силу.

Инцидент произошел 21 февраля в селе Иванни, где потерпевший, имея при себе сигнальный пистолет, произвел выстрел в воздух. После этого военные избили его.

Также работники ГБР задержали проректора военной академии, который заставлял подчиненных бесплатно работать на своем частном земельном участке вместо службы. Выявлено использование госимущества для строительства.

Кроме этого, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова могут допросить следователи ГБР по делу прорыва российских оккупантов в Харьковской области. Расследование касается того, можно ли было избежать прорыва

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Об источнике: ГБР

Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.

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