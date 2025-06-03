Избили и незаконно мобилизовали: ГБР объявило подозрение трем сотрудникам ТЦК

Еще в 2019 году мужчину признали непригодным к военной службе.

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ГБР объявило подозрение трем сотрудникам ТЦК / коллаж: Главред, фото: dbr.gov.ua

Кратко:

К мужчине применили слезоточивый газ

Потерпевший выстрелил из сигнального пистолета

Мужчина мобилизован в одну из воинских частей

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении офицеру и двум военнослужащим ТЦК в Ровенской области, которые насильно мобилизовали мужчину, применив газ и физическую силу. Об этом информирует пресс-служба ГБР во вторник, 3 июня.

Так, 21 февраля в селе Иванне Дубенского района сотрудники ТЦК и СП заметили мужчину на велосипеде. Они применили к нему слезоточивый газ и насильно затолкали в служебный автомобиль.

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В момент инцидента потерпевший имел при себе сигнальный пистолет, из которого произвел выстрел в воздух, чтобы позвать на помощь. За это двое военнослужащих решили "наказать" его и нанесли многочисленные удары в разные части туловища и головы, когда он уже лежал на земле. Мужчина получил легкие телесные повреждения.

Отмечается, что его насильно доставили в ТЦК. При этом еще в 2019 году мужчину признали непригодным к военной службе. Военно-врачебная комиссия эти данные не учла, поэтому в настоящее время мужчина мобилизован в одну из воинских частей.

В настоящее время офицеру и двум военнослужащим сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человека, сопровождавшемся причинением физических страданий по: ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 УК Украины. Тогда как двое из них также подозреваются в пытках по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 УК Украины.

Санкция статей предусматривает до шести лет лишения свободы соответственно.

По данным источника УП, двух подозреваемых суд отправил под ночной домашний арест, а третий сейчас находится на лечении в медучреждении, поэтому ходатайство о мере пресечения еще не подавалось.

Инциденты с ТЦК - последние новости

Как писал Главред, в воскресенье, 25 мая, в Кременчуге (Полтавская область) произошел инцидент с участием патруля оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки. Известно, что группа из семи человек совершила спланированное нападение, применив перцовый баллончик, травматический пистолет и повредив автомобиль группы оповещения. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции.

Напомним,12 мая в Харькове мужчина 39 лет погиб после того, как выпрыгнул из окна третьего этажа территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).

Кроме того, ранее, в Украине была зафиксирована серия взрывов в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Инциденты произошли в Каменце-Подольском, Ровно и Павлограде.

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ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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