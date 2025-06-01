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Командование отчиталось о "чистках" в ТЦК и СП - первые подробности

Ангелина Подвысоцкая
1 июня 2025, 03:22
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Перед украинцами публично начали отчитываться о ходе расследований по скандалам с ТЦК и СП.
ТЦК, полиция
Отчеты о работе ТЦК и СП станут публичными / коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/police.kharkov

Что известно:

  • Отчеты о работе ТЦК и СП станут публичными
  • 89% инцидентов с ТЦК оказались фейком

Командование Сухопутных войск ВСУ начнет публично отчитываться перед украинцами о работе ТЦК и СП. Об этом говорится в сообщении Командования.

Отмечается, что украинцы смогут узнать информацию о фактах нарушений, расследования и наказания тех, кто не придерживался должностных обязанностей или нарушил закон.

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Командование Сухопутных войск ВСУ утверждает, что в мае 89% инцидентов с ТЦК (233 случая) якобы были фейками, преувеличением, "вбросами" или манипуляцией.

По факту 11% нарушений были проведены проверки и вынесены решения:

  • 4 человека отстранены от исполнения обязанностей;
  • 2 человека уволены с должностей;
  • 11 привлечены к дисциплинарной ответственности;
  • 27 служебных расследований продолжаются.

"Мы призываем граждан и медиа проверять источники информации, чтобы не стать частью кампании РФ по дискредитации мобилизационного процесса в Украине", - подчеркнули в Командовании.

Инциденты с ТЦК - последние новости

Как писал Главред, в воскресенье, 25 мая, в Кременчуге (Полтавская область) произошел инцидент с участием патруля оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки. Известно, что группа из семи человек совершила спланированное нападение, применив перцовый баллончик, травматический пистолет и повредив автомобиль группы оповещения. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции.

Напомним,12 мая в Харькове мужчина 39 лет погиб после того, как выпрыгнул из окна третьего этажа территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).

Кроме того, ранее, в Украине была зафиксирована серия взрывов в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Инциденты произошли в Каменце-Подольском, Ровно и Павлограде.

Другие новости:

ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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война в Украине ТЦК и СП
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