Командование отчиталось о "чистках" в ТЦК и СП - первые подробности

Что известно:
- Отчеты о работе ТЦК и СП станут публичными
- 89% инцидентов с ТЦК оказались фейком
Командование Сухопутных войск ВСУ начнет публично отчитываться перед украинцами о работе ТЦК и СП. Об этом говорится в сообщении Командования.
Отмечается, что украинцы смогут узнать информацию о фактах нарушений, расследования и наказания тех, кто не придерживался должностных обязанностей или нарушил закон.
Командование Сухопутных войск ВСУ утверждает, что в мае 89% инцидентов с ТЦК (233 случая) якобы были фейками, преувеличением, "вбросами" или манипуляцией.
По факту 11% нарушений были проведены проверки и вынесены решения:
- 4 человека отстранены от исполнения обязанностей;
- 2 человека уволены с должностей;
- 11 привлечены к дисциплинарной ответственности;
- 27 служебных расследований продолжаются.
"Мы призываем граждан и медиа проверять источники информации, чтобы не стать частью кампании РФ по дискредитации мобилизационного процесса в Украине", - подчеркнули в Командовании.
Инциденты с ТЦК - последние новости
Как писал Главред, в воскресенье, 25 мая, в Кременчуге (Полтавская область) произошел инцидент с участием патруля оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки. Известно, что группа из семи человек совершила спланированное нападение, применив перцовый баллончик, травматический пистолет и повредив автомобиль группы оповещения. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции.
Напомним,12 мая в Харькове мужчина 39 лет погиб после того, как выпрыгнул из окна третьего этажа территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).
Кроме того, ранее, в Украине была зафиксирована серия взрывов в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Инциденты произошли в Каменце-Подольском, Ровно и Павлограде.
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ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
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