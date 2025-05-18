Скандал во Львове: ветеран Нацгвардии обвинил в избиении работников ТЦК

Андрей Баглай заявил о том, что он шел на улице, когда подъехал микроавтобус, из которого выскочили пять человек в форме и напали на него.

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Андрей Баглай выдвинул обвинение в адрес работников ТЦК / Коллаж: Главред, фото: Facebook/lvivobltck, скриншот

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Андрей Баглай обвинил в нападении сотрудников ТЦК и СП

В ТЦК пообещали, что виновные будут нести ответственность

Львовский областной ТЦК и СП начал расследование по поводу обвинений в том, что его сотрудник похитили и избили ветерана Национальной гвардии.

"Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента. Проверяем кто именно из военнослужащих РТЦК и СП Львовской области причастны к вышеупомянутому эпизоду", - говорится в сообщении Львовского областного ТЦК и СП.

видео дня

В случае подтверждения неправомерных действий военнослужащих, ТЦК сообщил, что виновные будут нести ответственность, предусмотренную законом.

"Мы заинтересованы в скорейшем выяснении всех подробностей", - добавили в центре.

Подробности скандала во Львове

Ранее в Сети сообщили подробности инцидента. Ветеран войны Андрей Баглай заявил о том, что в ночь на 17 мая 2025 года, около 23:30, он шел на улице Кульпарковской, когда подъехал микроавтобус, из которого выскочили пять человек в форме и напали на него.

Он говорит, что мужчины ударили его со спины, не предъявили никаких документов и силой затолкали в транспорт. Далее, по словам Баглая, его били по голове, а также возили по улицам Львова в течение часа. Лишь через некоторое время у мужчины спросили анкетные данные, вернули телефон, а затем — выбросили из автобуса на одной из улиц города.

Сам ветеран говорит, что имеет третью группу инвалидности и был уволен со службы по состоянию здоровья. На видео мужчина заявляет, что он получил гематомы, а также зафиксировал на видео номерные знаки транспорта, где его держали в течение часа.

Ранее сообщалось о том, что военнослужащих ТЦК и СП будут отправлять на фронт. На должности этих военнослужащих будут назначать военных, получивших ранения или контузии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мужчина выпрыгнул из окна в ТЦК Харькова. Сотрудники ТЦК рассказали, как все было.

Как писал Главред, ранее в помещении луцкого ТЦК нашли мертвым главу ВЛК. Правоохранители добавили, что сведения по этому факту внесли в ЕРДР с пометкой "естественная смерть".

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ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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