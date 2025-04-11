В ТЦК в Луцке нашли мертвым главу ВЛК - что известно

Кратко:
- В Луцке нашли мертвым главу ВЛК
- Предварительно, телесных повреждений не обнаружено
- Судебно-медицинская экспертиза должна установить окончательную причину смерти
В помещении луцкого ТЦК нашли мертвым голову ВЛК. Об этом сообщает полиция Волынской области.
Там заявили, что 11 апреля утром поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни в помещении луцкого ОМТЦК и СП. Было установлено, что умерший - медик областной больницы.
На месте инцидента работала следственно-оперативная группа и криминалисты.
"Проведен осмотр с участием судмедэксперта, предварительно, телесных повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении.
Правоохранители также добавили, что сведения по данному факту внесли в ЕРДР с пометкой "естественная смерть".
Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить окончательную причину смерти.
ТЦК - последние новости Украины
Напомним, как сообщал Главред, в Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК из травматического оружия. Инцидент произошел около семи часов утра 19 марта.
22 февраля сообщалось, что в Одессе мужчина распылил газ и стрелял в военнослужащего ТЦК. Правонарушителя задержали оперативники территориального подразделения полиции.
Кроме того, ранее, в Украине была зафиксирована серия взрывов в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Инциденты произошли в Каменце-Подольском, Ровно и Павлограде.
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ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
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