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В Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК: что известно

Анна Ярославская
19 марта 2025, 11:29
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Инцидент произошел при попытке проверить документы.
Пистолет, военные
Полицейские задержали мужчину, который стрелял в сотрудника ТЦК / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, t.me/police_polt_obl

В Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК из травматического оружия. Его уже задержала полиция.

Инцидент произошел около семи часов утра 19 марта. Во время патрулирования города Кременчуг наряд патрульной полиции и военнослужащие РТЦК увидели подозрительного прохожего.

"При попытке проверить документы, мужчина произвел выстрел в сторону военного и ранил его в ногу", - сообщили в полиции Полтавской области.

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Впоследствии патрульные полицейские задержали мужчину, а раненому военному медики оказали помощь. К счастью, обошлось без госпитализации.

"Следственно-оперативная группа полиции, которая прибыла на вызов, установила, что правонарушителем является местный житель 1977 года рождения", - добавили в полиции.

Травматическое оружие изъято. Обстоятельства и причины происшествия выясняет следствие. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Как писал Главред, 22 февраля в Одессе мужчина распылил газ и стрелял в военнослужащего ТЦК. Его задержали. По предварительным данным известно, что 28-летний житель Березовского района начал конфликт с военнослужащими ТЦК и СП во время проверки документов.

Ранее в Пирятине Полтавской области районный суд отправил под стражу без права на залог подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК.

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Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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мобилизация Кременчуг Полтавская область ТЦК и СП
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