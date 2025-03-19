В Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК: что известно

В Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК из травматического оружия. Его уже задержала полиция.
Инцидент произошел около семи часов утра 19 марта. Во время патрулирования города Кременчуг наряд патрульной полиции и военнослужащие РТЦК увидели подозрительного прохожего.
"При попытке проверить документы, мужчина произвел выстрел в сторону военного и ранил его в ногу", - сообщили в полиции Полтавской области.
Впоследствии патрульные полицейские задержали мужчину, а раненому военному медики оказали помощь. К счастью, обошлось без госпитализации.
"Следственно-оперативная группа полиции, которая прибыла на вызов, установила, что правонарушителем является местный житель 1977 года рождения", - добавили в полиции.
Травматическое оружие изъято. Обстоятельства и причины происшествия выясняет следствие. Решается вопрос о правовой квалификации события.
Как писал Главред, 22 февраля в Одессе мужчина распылил газ и стрелял в военнослужащего ТЦК. Его задержали. По предварительным данным известно, что 28-летний житель Березовского района начал конфликт с военнослужащими ТЦК и СП во время проверки документов.
Ранее в Пирятине Полтавской области районный суд отправил под стражу без права на залог подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК.
Другие новости:
- Зарабатывали на военнообязанных до $150 тысяч: полиция разоблачила работников ТЦК
- Звезда Лиги Смеха оказался в розыске ТЦК - что произошло
- Скидка в 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК: Рада приняла закон
ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред