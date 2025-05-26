В Кременчуге против патруля ТЦК применили травмат и газовый балон

Вы узнаете:
- В чем суть конфликта
- Какое решение приняли правоохранители
В воскресенье, 25 мая, в Кременчуге (Полтавская область) произошел инцидент с участием патруля оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщил в Facebook областной ТЦК и СП.
"Группа из семи человек совершила спланированное нападение, применив перцовый баллончик, травматический пистолет и повредив автомобиль группы оповещения. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции", – рассказали военные.видео дня
В ТЦК указали, что за сутки нашли и задержали двоих подозреваемых, остальных еще разыскивают.
Видео нападения на машину ТЦК накануне опубликовали в Сети. По словам местных жителей, машина ТЦК ехала за парнем на велосипеде и столкнула его, в конфликт ввязались другие гражданские. На видео зафиксировано, как группа мужчин крушит автомобиль, потом он уезжает.
"Подошли, помогли ребята, а ТЦК на них начали руки распускали. И потом ребята дали им сдачи", – говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия правоохранители разбираются в этой ситуации.
Мобилизация в Украине - что известно
Напомним, Главред писал, что Кабмин изменил порядок призыва украинцев на военную службу по мобилизации. Отныне в реестрах будет отображаться информация о вручении повестки.
В свою очередь командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков сделал громкое заявление. Он считает, что в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет.
В то же время эксперт сказал, сколько мужчин могут призывать ежедневно. Владислав Селезнев предположил, какими могут быть темпы мобилизации во второй половине весны.
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ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
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