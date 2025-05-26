В Кременчуге против патруля ТЦК применили травмат и газовый балон

За сутки нашли и задержали двоих подозреваемых, остальных еще разыскивают.

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В Кременчуге против патруля ТЦК применили травмат / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

В чем суть конфликта

Какое решение приняли правоохранители

В воскресенье, 25 мая, в Кременчуге (Полтавская область) произошел инцидент с участием патруля оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщил в Facebook областной ТЦК и СП.

"Группа из семи человек совершила спланированное нападение, применив перцовый баллончик, травматический пистолет и повредив автомобиль группы оповещения. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции", – рассказали военные. видео дня

В ТЦК указали, что за сутки нашли и задержали двоих подозреваемых, остальных еще разыскивают.

Видео нападения на машину ТЦК накануне опубликовали в Сети. По словам местных жителей, машина ТЦК ехала за парнем на велосипеде и столкнула его, в конфликт ввязались другие гражданские. На видео зафиксировано, как группа мужчин крушит автомобиль, потом он уезжает.

"Подошли, помогли ребята, а ТЦК на них начали руки распускали. И потом ребята дали им сдачи", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия правоохранители разбираются в этой ситуации.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что Кабмин изменил порядок призыва украинцев на военную службу по мобилизации. Отныне в реестрах будет отображаться информация о вручении повестки.

В свою очередь командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков сделал громкое заявление. Он считает, что в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет.

В то же время эксперт сказал, сколько мужчин могут призывать ежедневно. Владислав Селезнев предположил, какими могут быть темпы мобилизации во второй половине весны.

Больше новостей о мобилизации:

ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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