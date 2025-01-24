Производство против генералов ВСУ: в ГБР не исключили допроса Сырского

Важно:
- Александр Сырский может быть допрошен ГБР
- Открыто производство против генералов и полковника ВСУ
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, как и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, может быть допрошен следователями Государственным бюро расследований.
Как заявила советник по коммуникациям директора ГБР Татьяны Сапьян, это связано с расследованием прорыва российских оккупантов в Харьковской области, сообщает Радио Свобода.
По ее словам, ранее было открыто производство против генералов и полковника ВСУ за прорыв границы в Харьковской области. Это произошло из-за общественного резонанса. Она отметила, что расследование сосредоточено на вопросах, можно ли было избежать прорыва.
По словам представителя ГБР, боевые заслуги офицеров, которым объявили подозрение, будут учтены во время расследования, как и обстоятельства принятия решений.
Ранее сообщалось о том, что бывший командующий ОТГ "Харьков" генерал Юрий Галушкин вышел под залог в размере 5 миллионов гривен и снова был арестован после того, как появились новые факты относительно прорыва границы на Харьковщине. Оказалось, что Галушкин получил разведданные, но проигнорировал их.
Как сообщал Главред, СБУ задержала двоих генералов ВСУ, которые не обеспечили надлежащей защиты Харьковщины во время наступления врага в мае 2024 года. К нарушениям причастны: бригадный генерал, который занимал должность командующего оперативно-тактической группировки "Харьков", генерал-лейтенант - командир 125-й отдельной бригады Теробороны, и полковник, который возглавлял 415-й батальон этой бригады.
Другие новости:
- РФ атаковала жилые дома в Харькове и Запорожье: среди раненых - дети
- Войска РФ атаковали Харьков и область: три прилета за вечер, подробности и кадры
- РФ ударила по Харькову баллистикой: вспыхнули пожары, есть пострадавшие
Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред