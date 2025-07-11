'Шахед' разлетелся на куски: кадры уничтожения беспилотника дроном-перехватчиком

Что известно:
- РФ атаковала Одессу ударными дронами типа "Шахед"
- ВСУ уничтожали "Шахеды" дронами-перехватчиками
Россия безжалостно атаковала Украину ударными дронами типа "Шахед". Под вражеской атакой оказалась Одесса. В Сети появились удивительные кадры работы по уничтожению вражеских дронов.
Украинские защитники делали все возможное, чтобы сбить "Шахеды" и не дать им долететь до цели. На одном из видео видно, как вражеский дрон взрывается в небе после попадания в него дрона-перехватчика.
Заметно, что дрон-перехватчик значительно меньше по размерам по сравнению с "Шахедом". После столкновения дронов в небе заметна вспышка, беспилотник разорвался на маленькие куски.
Смотрите видео с уничтожением "Шахеда" дроном-перехватчиком:
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, под утро, 11 июля, российские войска атаковали центр Харькова ударными беспилотниками типа Шахед. Враг ударил в район жилой застройки.
Напомним, что ранее российские войска совершили атаку на Киев. В Подольском районе в результате атаки были повреждены окна жилого дома. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков дрона.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 9 июля россияне установили новый антирекорд. Враг применил против Украины 728 ударных дронов.
Больше новостей:
- В двух городах ранены после "прилетов" по зданиям ТЦК: РФ ударила дронами
- Десятки взрывов гремели в пяти районах: РФ ударила по Украине дронами и ракетами
- Новый антирекорд: Россия осуществила самую масштабную атаку дронами
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред