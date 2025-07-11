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"Шахед" разлетелся на куски: кадры уничтожения беспилотника дроном-перехватчиком

Ангелина Подвысоцкая
11 июля 2025, 18:32
2029
Российские оккупанты атаковали "Шахедами" Одессу. В городе прогремели мощные взрывы.
'Шахед' разлетелся на куски: кадры уничтожения беспилотника дроном-перехватчиком
ВСУ уничтожали Шахеды дронами-перехватчиками / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 23 отдельная механизированная бригада

Что известно:

  • РФ атаковала Одессу ударными дронами типа "Шахед"
  • ВСУ уничтожали "Шахеды" дронами-перехватчиками

Россия безжалостно атаковала Украину ударными дронами типа "Шахед". Под вражеской атакой оказалась Одесса. В Сети появились удивительные кадры работы по уничтожению вражеских дронов.

Украинские защитники делали все возможное, чтобы сбить "Шахеды" и не дать им долететь до цели. На одном из видео видно, как вражеский дрон взрывается в небе после попадания в него дрона-перехватчика.

видео дня
инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о Шахедах / Инфографика: Главред

Заметно, что дрон-перехватчик значительно меньше по размерам по сравнению с "Шахедом". После столкновения дронов в небе заметна вспышка, беспилотник разорвался на маленькие куски.

Смотрите видео с уничтожением "Шахеда" дроном-перехватчиком:

удар по Одессе
РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками типа Шахед / фото: скриншот

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, под утро, 11 июля, российские войска атаковали центр Харькова ударными беспилотниками типа Шахед. Враг ударил в район жилой застройки.

Напомним, что ранее российские войска совершили атаку на Киев. В Подольском районе в результате атаки были повреждены окна жилого дома. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков дрона.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 9 июля россияне установили новый антирекорд. Враг применил против Украины 728 ударных дронов.

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