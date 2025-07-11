Война продлится еще 3-4 года: полковник назвал этапы ее завершения

Освобождение Донбасса станет завершающим этапом войны, считает Роман Свитан.

https://glavred.info/article/voyna-prodlitsya-eshche-3-4-goda-polkovnik-nazval-etapy-ee-zaversheniya-10680671.html Ссылка скопирована

Война в Украине продлится еще 3-4 года / Коллаж: Главред, фото: 23 ОМБр, Сухопутные войска Украины

О чем говорит Свитан:

Война в Украине может продлиться еще 3-4 года

Завершение войны будет происходить в три этапа

Освобождение Донбасса станет заключительным периодом

Война в Украине может продолжаться еще 3-4 года. Об этом во время чата на Главреде заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Он добавил, что любая война делится на несколько периодов, которые вкладываются в определенные временные рамки.

видео дня

Полковник считает, что сначала будет освобождение Крыма. Эта операция может затянуться минимум на год. Затем начнется работа по освобождению сухопутного коридора, что также продлиться минимум год.

"Допустим, 2026 год будет годом освобождения Крыма (или сухопутного коридора), 2027-й – годом освобождения сухопутного коридора (или Крыма)", - объясняет Свитан.

Затем начнется освобождение Донбасса. На это понадобится больше времени - минимум полтора-два года. В целом, по мнению Свитана, Украине понадобится три-четыре года от момента начала освободительной операции.

"Если бы 1 июля 2025 года началась освободительная операция (а, кстати, она началась – ударами по Крыму и постоянным уничтожением ПВО противника на полуострове), отсчитайте три-четыре года. Не раньше. Так что в этом случае война действительно может закончиться примерно в 2028-2029 годах", - подытожил он.

Смотрите видео с чатом Романа Свитана на Главреде:

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Харьковском направлении российские войска усилили наступательные действия вблизи села Меловое, где пересекли государственную границу на новом участке. Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин.

Также повышенную активность оккупантов фиксируют вблизи административной границы с Днепропетровской областью. Враг пытается прорвать украинскую оборону, однако украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады успешно уничтожают вражеские штурмовые группы еще до подхода к позициям. Об этом сообщил военнослужащий Сергей Волков.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал, что украинские Силы обороны восстановили позиции и удерживают контроль на территориях в приграничных районах Курской и Белгородской областей России.

Вас также заинтересует:

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред