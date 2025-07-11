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Принц Уильям заподозрил Меган Маркл в коварном плане

Алена Кюпели
11 июля 2025, 22:31
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Королевский экперт раскрыл, что говорил принц Уильям в отношении Меган Маркл.
Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри
Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Что говорит королевский эксперт
  • Что случилось между британскими братьями

Принц Уильям раскусил предполагаемый план Меган Маркл разбогатеть и прославиться, выйдя замуж за eго младшего брата, принца Гарри, утверждает королевский биограф.

Как пишет Page Six, королевский журналист и комментатор Фил Дампир предположил, что принц Уэльский скептически относился к вступлению Маркл в королевскую семью.

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Кейт и Уильям - любимцы британцев
Кейт и Уильям - любимцы британцев / Фото Instagram/The Prince and Princess of Wales

"К сожалению, я думаю, это подтверждает то, что я говорил или думал последние несколько лет: увы, Меган никогда не собиралась оставаться в королевской семье", — сказал Дампир.

"Она видела в браке с Гарри ступеньку к новой славе и богатству. И, думаю, именно это изначально беспокоило принца Уильяма", — утверждал он.

Дэмпир утверждал, что братья "поссорились" из-за чувств Уильяма к Маркл.

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Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

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О персоне: принц Уильям?

Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

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