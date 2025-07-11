Принц Уильям заподозрил Меган Маркл в коварном плане

Кратко:
- Что говорит королевский эксперт
- Что случилось между британскими братьями
Принц Уильям раскусил предполагаемый план Меган Маркл разбогатеть и прославиться, выйдя замуж за eго младшего брата, принца Гарри, утверждает королевский биограф.
Как пишет Page Six, королевский журналист и комментатор Фил Дампир предположил, что принц Уэльский скептически относился к вступлению Маркл в королевскую семью.
"К сожалению, я думаю, это подтверждает то, что я говорил или думал последние несколько лет: увы, Меган никогда не собиралась оставаться в королевской семье", — сказал Дампир.
"Она видела в браке с Гарри ступеньку к новой славе и богатству. И, думаю, именно это изначально беспокоило принца Уильяма", — утверждал он.
Дэмпир утверждал, что братья "поссорились" из-за чувств Уильяма к Маркл.
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Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".
Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.
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О персоне: принц Уильям?
Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.
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