Принц Уильям заподозрил Меган Маркл в коварном плане

Королевский экперт раскрыл, что говорил принц Уильям в отношении Меган Маркл.

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Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Что говорит королевский эксперт

Что случилось между британскими братьями

Принц Уильям раскусил предполагаемый план Меган Маркл разбогатеть и прославиться, выйдя замуж за eго младшего брата, принца Гарри, утверждает королевский биограф.

Как пишет Page Six, королевский журналист и комментатор Фил Дампир предположил, что принц Уэльский скептически относился к вступлению Маркл в королевскую семью.

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Кейт и Уильям - любимцы британцев / Фото Instagram/The Prince and Princess of Wales

"К сожалению, я думаю, это подтверждает то, что я говорил или думал последние несколько лет: увы, Меган никогда не собиралась оставаться в королевской семье", — сказал Дампир.

"Она видела в браке с Гарри ступеньку к новой славе и богатству. И, думаю, именно это изначально беспокоило принца Уильяма", — утверждал он.

Дэмпир утверждал, что братья "поссорились" из-за чувств Уильяма к Маркл.

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