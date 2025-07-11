"Даже счет не открывал: клиентам Ощадбанка приходят сообщения о долгах

Вы узнаете:
- Мужчина жалуется на оповещения от банка
- Жалобы ничего не дали
Бывший клиент Ощадбанка недовольный тем, что получают смс-информирование об остатке по процентам на депозит которого никогда не было.
На портале Минфин мужчина рассказал, что получает смс-информирование об остатке по процентам на депозит которого никогда не было.
"Даже счет не открывал, купил симку еще в 2022 году, не помню всегда ли эти смс были, но в последнее время обратил внимание, что стабильно 24 числа приходят и это нервирует", - рассказал мужчина.
По его словам, он обращался на горячую линию, в чат бот, делал дважды обращения, часы разговоров с операторами и все по кругу.
"Заверяли что не буду получать, но снова и снова это повторяется. Нет никакой ответственности и порядка. Возможно кто-то имел сим-карту или ошибочно указали в базе рассылок, а теперь не могут отключить потому что я не являюсь клиентом банка. Но почему тогда я это смс получаю? Ужасный сервис и банк", - подытожил клиент банка.
Как сообщал Главред, украинцы массово жалуются на работу банкоматов ПриватБанка - они не могут получить наличные, хоть деньги с их карт списываются.
Также клиенты ПриватБанка жалуются, что их счета блокируют. При чем делают это в одностороннем порядке и без объяснения причины.
Кроме того, украинцы жалуются, что в ПриватБанке требуют деньги за перевыпуск карты. Суммы достигают 350 гривен.
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