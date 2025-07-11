"Я знаю больше": Буданов назвал сроки прекращения огня в Украине

Кратко:
- США могут передать дополнительные системы ПВО
- РФ не сможет до конца этого года полностью захватить Донецкую область
- Буданов планирует оставаться на своем посту до завершения войны
Прекращение огня в Украине должно быть достигнуто как можно скорее и задолго до конца 2025 года. Такое мнение выразил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg.
"Реально ли это сделать - да. Сложно ли - нет. Для этого нужны как минимум три стороны - Украина, Россия и США. И мы достигнем этой позиции", - отметил он.видео дня
Буданов заявил, что американская поддержка для Украины продолжится "в ближайшее время", и что США могут передать дополнительные системы противовоздушной обороны.
"Позиция Трампа последовательна, не следует судить о нем по характеристикам СМИ. Как руководитель спецслужбы я знаю больше", - добавил начальник ГУР.
Он отметил, что Россия не сможет до конца этого года полностью захватить Донецкую область.
Кроме того, Буданов сообщил, что российские войска "имеют политическую цель заявить о том, что они вошли" в Днепропетровскую область. При этом, по его словам, они пытаются создать еще одну буферную зону глубиной до 10 километров.
Буданов также признался, что планирует оставаться на своем посту до завершения войны с РФ.
"Сейчас моя мечта – остановить эту войну. Украина – это страна возможностей. В будущем я решу, чем хочу заниматься", – отметил Буданов.
В следующем месяце исполнится пять лет его работы в должности руководителя ГУР. К словам журналиста, он добавил: "Если я выживу". Буданов объяснил, что "может произойти все, что угодно" и рассказал о мемориале в своем ведомстве, посвященный разведчикам, погибшим при исполнении служебных обязанностей.
Война в Украине - какая ситуация на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, на протяжении ближайших месяцев основной задачей армии страны-агрессора России будет оставаться попытка расширить сухопутный коридор на линии фронта. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.
При этом он выразил убеждение, что Днепропетровская область вряд ли станет новым очагом боевых действий. По словам Свитана, оккупантам слишком сложно туда добраться, ведь расстояние до Днепра - более 200 километров, поэтому продвижение в этом направлении пока маловероятно.
На сегодня главные силы российских войск сосредоточены на востоке Покровского направления - оккупанты пытаются прорваться к Константиновке. Как сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов, в этом районе противник стянул более 100 тысяч солдат.
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Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
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