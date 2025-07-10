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Угроза для территорий Днепропетровщины: известно, где РФ может нанести удар

Мария Николишин
10 июля 2025, 11:05
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Эксперт сказал, что до Днепра россиянам - "как до Киева рачки".
Угроза для территорий Днепропетровщины: известно, где РФ может нанести удар
Возможно ли наступление РФ на Днепр / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Главное из заявления эксперта:

  • Россияне не смогут дойти до Днепра
  • Это очень сложная операция для РФ
  • Угроза есть только для некоторых территорий Днепропетровской области

Вероятнее всего, что Днепропетровская область не станет еще одним театром боевых действий. Об этом на чате в Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, до Днепра россиянам - "как до Киева рачки", потому что слишком большое расстояние - 200 км.

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"От Луганска до Покровска 160 км, и это расстояние российские войска преодолевали 11 лет. Даже если взять расстояние от Донецка до Покровска - 50 км, то россияне двигались год и зависли", - подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что дойти до Днепра - это очень сложная операция для РФ, даже невозможная.

"Поэтому Днепру точно ничего не угрожает. Если на Днепропетровщине и есть какая-то угроза, то той же Межевой, но это недалеко от Покровска. То есть угроза есть для трансграничных с Донецкой и Запорожской областями территорий Днепропетровской области. Но это не угроза Днепропетровской области и Днепру", - подытожил Свитан.

Смотрите видео, в котором полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, для каких украинских городов наступление РФ в августе-сентябре представляет наибольшую угрозу:

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, спикер группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что российские войска сосредоточили основные усилия летней наступательной кампании на восточной части Покровского направления, пытаясь продвинуться в сторону Константиновки. В этом районе собрано более 100 тысяч военных.

Военный летчик-инструктор Роман Свитан говорил, что боевые действия, подобные тем, что идут сейчас на Сумщине, могут начаться и в Черниговской области. Это связано с тем, что ее северо-восточная часть непосредственно граничит с Брянской областью РФ.

В то же время, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что Силы обороны вынуждены отступать с участков в районе Каменского в Запорожье, где фактически уже нет позиций из-за интенсивных боевых действий.

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О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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