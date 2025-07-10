Угроза для территорий Днепропетровщины: известно, где РФ может нанести удар

Эксперт сказал, что до Днепра россиянам - "как до Киева рачки".

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Возможно ли наступление РФ на Днепр / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Главное из заявления эксперта:

Россияне не смогут дойти до Днепра

Это очень сложная операция для РФ

Угроза есть только для некоторых территорий Днепропетровской области

Вероятнее всего, что Днепропетровская область не станет еще одним театром боевых действий. Об этом на чате в Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, до Днепра россиянам - "как до Киева рачки", потому что слишком большое расстояние - 200 км.

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"От Луганска до Покровска 160 км, и это расстояние российские войска преодолевали 11 лет. Даже если взять расстояние от Донецка до Покровска - 50 км, то россияне двигались год и зависли", - подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что дойти до Днепра - это очень сложная операция для РФ, даже невозможная.

"Поэтому Днепру точно ничего не угрожает. Если на Днепропетровщине и есть какая-то угроза, то той же Межевой, но это недалеко от Покровска. То есть угроза есть для трансграничных с Донецкой и Запорожской областями территорий Днепропетровской области. Но это не угроза Днепропетровской области и Днепру", - подытожил Свитан.

Смотрите видео, в котором полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, для каких украинских городов наступление РФ в августе-сентябре представляет наибольшую угрозу:

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, спикер группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что российские войска сосредоточили основные усилия летней наступательной кампании на восточной части Покровского направления, пытаясь продвинуться в сторону Константиновки. В этом районе собрано более 100 тысяч военных.

Военный летчик-инструктор Роман Свитан говорил, что боевые действия, подобные тем, что идут сейчас на Сумщине, могут начаться и в Черниговской области. Это связано с тем, что ее северо-восточная часть непосредственно граничит с Брянской областью РФ.

В то же время, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что Силы обороны вынуждены отступать с участков в районе Каменского в Запорожье, где фактически уже нет позиций из-за интенсивных боевых действий.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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