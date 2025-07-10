Угроза для территорий Днепропетровщины: известно, где РФ может нанести удар

Главное из заявления эксперта:
- Россияне не смогут дойти до Днепра
- Это очень сложная операция для РФ
- Угроза есть только для некоторых территорий Днепропетровской области
Вероятнее всего, что Днепропетровская область не станет еще одним театром боевых действий. Об этом на чате в Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан.
По его словам, до Днепра россиянам - "как до Киева рачки", потому что слишком большое расстояние - 200 км.
"От Луганска до Покровска 160 км, и это расстояние российские войска преодолевали 11 лет. Даже если взять расстояние от Донецка до Покровска - 50 км, то россияне двигались год и зависли", - подчеркнул он.
Эксперт подчеркнул, что дойти до Днепра - это очень сложная операция для РФ, даже невозможная.
"Поэтому Днепру точно ничего не угрожает. Если на Днепропетровщине и есть какая-то угроза, то той же Межевой, но это недалеко от Покровска. То есть угроза есть для трансграничных с Донецкой и Запорожской областями территорий Днепропетровской области. Но это не угроза Днепропетровской области и Днепру", - подытожил Свитан.
Смотрите видео, в котором полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, для каких украинских городов наступление РФ в августе-сентябре представляет наибольшую угрозу:
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, спикер группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что российские войска сосредоточили основные усилия летней наступательной кампании на восточной части Покровского направления, пытаясь продвинуться в сторону Константиновки. В этом районе собрано более 100 тысяч военных.
Военный летчик-инструктор Роман Свитан говорил, что боевые действия, подобные тем, что идут сейчас на Сумщине, могут начаться и в Черниговской области. Это связано с тем, что ее северо-восточная часть непосредственно граничит с Брянской областью РФ.
В то же время, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что Силы обороны вынуждены отступать с участков в районе Каменского в Запорожье, где фактически уже нет позиций из-за интенсивных боевых действий.
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О персоне: Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
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