РФ может прорвать оборону и приблизиться к захвату всей Донецкой области. Это может произойти, если российские оккупанты смогут захватить Константиновку. Об этом пишет The New York Times.

При этом враг нацелился на этот город уже в рамках своего летнего наступления. Враг уже смог совершить один из самых больших ежемесячных территориальных достижений с 2022 года, пишет издание. Константиновка является жизненно важным городом для логистики армии Украины.

Этот город является главной целью РФ. Он является южными воротами к цепи городов, которые образуют последний большой оборонный пояс ВСУ в Донецкой области.

Российские оккупанты пытаются окружить позиции украинских военных в Константиновке. Им частично это получилось сделать с востока, юга и запада. Наши защитники неделями остаются в сложной ситуации без ротации и возможности эвакуировать раненых. Эти территории постоянно находятся под ударами российскими беспилотниками.

"Раньше они могли поражать цели в радиусе двух-трех километров. Теперь они наносят удары каждые 10-20 минут на постоянном расстоянии 15 километров от линии фронта. Все в пределах этой 15-километровой зоны уничтожается", — сказал командир подразделения, управляющего беспилотными машинами 93-й бригады.

Как сообщал Главред, военный обозреватель Константин Машовец заявил, что положение войск страны-агрессора России в Сумской области ухудшается. Силы обороны Украины продвигаются флангами и сумели взять в клещи некоторые позиции противника.

Аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты пытаются прорваться к границам Днепропетровской области. Враг на Покровском направлении захватил сразу два села - Новоукраинка и Зеленый Кут, расположенные вблизи административной границы с Днепропетровщиной.

В то же время, представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сказал, что ситуация на Днепропетровщине довольно напряженная. Атаки врага на этом направлении связаны с наступлением на Покровск.

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.