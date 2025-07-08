ВСУ в полуокружении, фронт может посыпаться, если РФ возьмет один город - NYT

РФ пытается захватить Константиновку. Этот город является целью летнего наступления оккупантов.

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РФ пытается захватить Константиновку / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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РФ пытается окружить Константиновку

В Донецкой области может посыпаться фронт, если РФ захватит Константиновку

Константиновка является целью РФ во время летнего наступления

РФ может прорвать оборону и приблизиться к захвату всей Донецкой области. Это может произойти, если российские оккупанты смогут захватить Константиновку. Об этом пишет The New York Times.

При этом враг нацелился на этот город уже в рамках своего летнего наступления. Враг уже смог совершить один из самых больших ежемесячных территориальных достижений с 2022 года, пишет издание. Константиновка является жизненно важным городом для логистики армии Украины.

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Этот город является главной целью РФ. Он является южными воротами к цепи городов, которые образуют последний большой оборонный пояс ВСУ в Донецкой области.

"Если город падет, почти все города дальше севернее окажутся в зоне действия российских беспилотников. Это приблизит Москву к ее давно прогнутой цели — захват всей Донецкой области", — пишет издание.

Российские оккупанты пытаются окружить позиции украинских военных в Константиновке. Им частично это получилось сделать с востока, юга и запада. Наши защитники неделями остаются в сложной ситуации без ротации и возможности эвакуировать раненых. Эти территории постоянно находятся под ударами российскими беспилотниками.

"Раньше они могли поражать цели в радиусе двух-трех километров. Теперь они наносят удары каждые 10-20 минут на постоянном расстоянии 15 километров от линии фронта. Все в пределах этой 15-километровой зоны уничтожается", — сказал командир подразделения, управляющего беспилотными машинами 93-й бригады.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, военный обозреватель Константин Машовец заявил, что положение войск страны-агрессора России в Сумской области ухудшается. Силы обороны Украины продвигаются флангами и сумели взять в клещи некоторые позиции противника.

Аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты пытаются прорваться к границам Днепропетровской области. Враг на Покровском направлении захватил сразу два села - Новоукраинка и Зеленый Кут, расположенные вблизи административной границы с Днепропетровщиной.

В то же время, представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сказал, что ситуация на Днепропетровщине довольно напряженная. Атаки врага на этом направлении связаны с наступлением на Покровск.

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