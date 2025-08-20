Прошлое Курской области гораздо теснее связано с Украиной, чем с Россией.

История Суджи и как она связана с Украиной

В течение тысячи лет Курщина была тесно связана с Киевом и Украиной. Несмотря на смены власти и русификацию, украинские корни города сохранились в топонимах и культурной памяти. Об этом рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Если раньше Суджа была неизвестной для широкой общественности, то Курск во времена Киевской Руси оставался периферией политической жизни. Далекая Курщина тогда стала частью Чернигово-Северской земли, а впоследствии - удельным княжеством на границе с Диким Полем.

Дикое Поле - большая незаселенная территория между Московским государством, Речью Посполитой и Запорожьем. Во второй половине XVII века московиты захватили ее, а царь Алексей Михайлович пригласил украинцев переселяться в эти степи.

На месте современной Суджи впоследствии построили крепость, где дислоцировалась сотня Сумского казацкого полка. Система укреплений перекрывала путь крымских орд на Москву, а город имел стратегическое и экономическое значение.

Откуда происходит название "Суджа"

Толкование названия города противоречивое. Самая распространенная версия: татарское "су" - вода, "джа" - место, то есть "водяное место".

Существует также другая версия от местного историка Алексея Дмитрюкова (1795-1870), который отмечал, что слово "Суджа" часто упоминается как "Суржа", похожее на украинское "суржик", то есть смесь ржи с пшеницей. Он предполагал, что "Суджа" означает смесь людей, которые пришли из разных мест".

На каком языке разговаривали в Судже

По переписи 1897 года родным языком большинства суджан был украинский - 61,16%, русский назвали родным 37,2%, еврейский - 1,17%, другие - 0,47%.

Через 130 лет, по данным 2020 года, количество украинцев сократилось до 1,09%, а русских стало 96,08%. Основные причины - руссификация, закрытие украинских школ и печатных СМИ, преследование за сохранение национальной идентичности.

Как Суджа стала столицей

Во время Первой мировой войны кайзеровские войска без боя заняли Суджу. В мае 1918 года город оказался в нейтральной зоне в соответствии с условиями Брестского мира. После поражения Центральных держав и отступления немецких и австро-венгерских войск большевистские войска оккупировали Суджу, которая с 29 ноября по 27 декабря 1918 года почти месяц служила столицей самопровозглашенной Украинской социалистической советской республики, похожей на современные "ДНР" и "ЛНР".

Правительство советской Украины, возглавляемое российским большевиком Юрием Пятаковым, переехало из Курска в Суджу и готовилось к вторжению на территорию Украины, где уже действовала Украинская Народная Республика (УНР). 29 ноября 1918 года Пятаков опубликовал Манифест, в котором выступил против как свергнутого правительства гетмана Павла Скоропадского, так и против Директории УНР, захватившей власть в Киеве.

Во время гражданского противостояния на территории бывшей Российской империи Суджа неоднократно переходила под контроль различных сил: красных и белых русских, а также крестьянской армии Нестора Махно, который лично посещал город после рейда из Старобельска.

В декабре 1922 года, во время создания СССР, Суджа отошла от УССР и была передана Советской России. Во время Второй мировой войны город находился в немецкой оккупации с 18 октября 1941 года до 3 марта 1943 года. Сейчас Суджа является административным центром Суджанского района Курской области РФ.

Какое происхождение имеют названия сел на Курщине

Названия многих сел в юго-восточной Курщине сохранили украинское происхождение: Кульбаки (казачье седло, рус. "седло"), Гоголевка, Гонтаровка, Горналь, Старая и Новая Сорочина, Приходьково, Шелеповка, Джуровка, Новомлинка, Козиное (рус. должно быть Козье), Казачья Локня, Шлях, Круглик, Олешня, Дарница, Трубеж (название реки, которая в Переяславе впадает в Днепр), Черкасское Поречное (есть рядом и Русское Поречное), а "черкасы" - самоназвание украинских казаков.

Украинцы колонизировали эти земли в XVII веке во время Национальной революции и Руины, создавали полки для защиты границ, а впоследствии - их деукраинизировали во времена российской и советской власти.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

