Украинский след на Курщине: историк рассказал, как Россия присвоила Суджу

Руслана Заклинская
20 августа 2025, 20:21
Прошлое Курской области гораздо теснее связано с Украиной, чем с Россией.
Украинский след на Курщине: историк рассказал, как Россия присвоила Суджу
История Суджи и как она связана с Украиной / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как Курщина была связана с Киевом и Украиной
  • Какое происхождение имеет название "Суджа"
  • На каком языке разговаривали жители Суджи

В течение тысячи лет Курщина была тесно связана с Киевом и Украиной. Несмотря на смены власти и русификацию, украинские корни города сохранились в топонимах и культурной памяти. Об этом рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред узнал, действительно ли Суджа является украинским городом.

Если раньше Суджа была неизвестной для широкой общественности, то Курск во времена Киевской Руси оставался периферией политической жизни. Далекая Курщина тогда стала частью Чернигово-Северской земли, а впоследствии - удельным княжеством на границе с Диким Полем.

Дикое Поле - большая незаселенная территория между Московским государством, Речью Посполитой и Запорожьем. Во второй половине XVII века московиты захватили ее, а царь Алексей Михайлович пригласил украинцев переселяться в эти степи.

На месте современной Суджи впоследствии построили крепость, где дислоцировалась сотня Сумского казацкого полка. Система укреплений перекрывала путь крымских орд на Москву, а город имел стратегическое и экономическое значение.

Откуда происходит название "Суджа"

Толкование названия города противоречивое. Самая распространенная версия: татарское "су" - вода, "джа" - место, то есть "водяное место".

Существует также другая версия от местного историка Алексея Дмитрюкова (1795-1870), который отмечал, что слово "Суджа" часто упоминается как "Суржа", похожее на украинское "суржик", то есть смесь ржи с пшеницей. Он предполагал, что "Суджа" означает смесь людей, которые пришли из разных мест".

На каком языке разговаривали в Судже

По переписи 1897 года родным языком большинства суджан был украинский - 61,16%, русский назвали родным 37,2%, еврейский - 1,17%, другие - 0,47%.

Через 130 лет, по данным 2020 года, количество украинцев сократилось до 1,09%, а русских стало 96,08%. Основные причины - руссификация, закрытие украинских школ и печатных СМИ, преследование за сохранение национальной идентичности.

Смотрите видео о том, почему Суджа - это украинский город:

Как Суджа стала столицей

Во время Первой мировой войны кайзеровские войска без боя заняли Суджу. В мае 1918 года город оказался в нейтральной зоне в соответствии с условиями Брестского мира. После поражения Центральных держав и отступления немецких и австро-венгерских войск большевистские войска оккупировали Суджу, которая с 29 ноября по 27 декабря 1918 года почти месяц служила столицей самопровозглашенной Украинской социалистической советской республики, похожей на современные "ДНР" и "ЛНР".

Правительство советской Украины, возглавляемое российским большевиком Юрием Пятаковым, переехало из Курска в Суджу и готовилось к вторжению на территорию Украины, где уже действовала Украинская Народная Республика (УНР). 29 ноября 1918 года Пятаков опубликовал Манифест, в котором выступил против как свергнутого правительства гетмана Павла Скоропадского, так и против Директории УНР, захватившей власть в Киеве.

Во время гражданского противостояния на территории бывшей Российской империи Суджа неоднократно переходила под контроль различных сил: красных и белых русских, а также крестьянской армии Нестора Махно, который лично посещал город после рейда из Старобельска.

В декабре 1922 года, во время создания СССР, Суджа отошла от УССР и была передана Советской России. Во время Второй мировой войны город находился в немецкой оккупации с 18 октября 1941 года до 3 марта 1943 года. Сейчас Суджа является административным центром Суджанского района Курской области РФ.

Какое происхождение имеют названия сел на Курщине

Названия многих сел в юго-восточной Курщине сохранили украинское происхождение: Кульбаки (казачье седло, рус. "седло"), Гоголевка, Гонтаровка, Горналь, Старая и Новая Сорочина, Приходьково, Шелеповка, Джуровка, Новомлинка, Козиное (рус. должно быть Козье), Казачья Локня, Шлях, Круглик, Олешня, Дарница, Трубеж (название реки, которая в Переяславе впадает в Днепр), Черкасское Поречное (есть рядом и Русское Поречное), а "черкасы" - самоназвание украинских казаков.

Украинцы колонизировали эти земли в XVII веке во время Национальной революции и Руины, создавали полки для защиты границ, а впоследствии - их деукраинизировали во времена российской и советской власти.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Курская область История Украины Суджа культура
