Украинские фамилии, которым более 1000 лет: имеете ли вы особые корни

Некоторые украинские фамилии на имеют чрезвычайно древнее происхождение.

Украинские фамилии имеют не только интересное происхождение, но и древнюю историю. До наших дней даже сохранились редкие фамилии, которым более 1000 лет.

Главред решил разобраться, каким украинским фамилиям более 1000 лет.

Какие фамилии имеют тысячелетнюю историю

Украинский ученый, доктор географических наук Петр Масляк в видео на YouTube рассказал, некоторые украинские фамилии имеют чрезвычайно древнее и необычное происхождение.

В частности, он сказал, что древними фамилиями можно считать: Кахно, Махно, Сахно, Дахно.

По его словам, они очень похожи и появились еще более тысячи лет назад.

Эти фамилии имеют общую основу, но отличаются только начальными буквами. Несмотря на свою популярность, точное происхождение этих родовых имен до сих пор остается загадкой.

Сколько сейчас есть носителей этих фамилий

Что интересно, по данным реестров, эти фамилии имеют не слишком много носителей, а некоторые даже можно назвать редкими. Так:

сейчас фамилия Сахно имеет наибольшее количество носителей и насчитывает 7498 человек;

фамилию Махно носит 2066 украинцев;

Дахно имеет лишь 1528 владельцев;

фамилия Кахно является редкой и насчитывает 162 носителя.

Интересные факты о фамилии Масляк

Стоит добавить, что фамилия Масляк также имеет большую и долгую историю. Накувец рассказывает, что по легенде она возникла в VIII веке.

"Тогда на наших землях жил воин, который был сыном саудовского халифа и наложницы из египетского царского рода. Именно его имя Маслямак дало начало фамилии Масляк, от которой впоследствии образовались и другие варианты: Маслек, Маслак, Маслюк, Маслик, Маслук", - говорится в видео.

Доктор географических наук подчеркнул, что во всех этих родовых именах сохраняется общая основа, но меняется только последняя гласная.

