Лаконичнее уже некуда: как выглядят самые короткие фамилии украинцев

Среди тысяч украинских фамилий есть и уникальные родовые имена, состоящие всего из двух или трех букв.

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Какие самые короткие фамилии в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Какие самые короткие фамилии существуют в Украине

Сколько людей носят самые короткие фамилии

Кто является обладателем самой длинной фамилии

Украинские фамилии отражают богатое культурное наследие, исторические традиции и социальные роли. Они могут быть короткими и лаконичными, а могут поражать своей длиной и сложностью.

Главред узнал, какие самые короткие фамилии носят украинцы.

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Самые короткие украинские фамилии

Очень короткие фамилии обычно происходили от древних кличек, характеристик или географических терминов, свидетельствуют данные генеалогического общества "Родные". Среди реально существующих двухбуквенных фамилий можно выделить:

Ех (2 буквы) - имеет примерно 11 носителей в Украине. Возможно, происходит от клички или сокращенного имени.

(2 буквы) - имеет примерно 11 носителей в Украине. Возможно, происходит от клички или сокращенного имени. Яр (2 буквы) - около 5 носителей. Образовано от слова "яр" (ров, овраг, овражная долина), то есть могло сначала обозначать человека, который жил возле оврага, или характеризовалось "яростью" (энергичностью).

(2 буквы) - около 5 носителей. Образовано от слова "яр" (ров, овраг, овражная долина), то есть могло сначала обозначать человека, который жил возле оврага, или характеризовалось "яростью" (энергичностью). Ус , Ой (по 2 буквы) - в этом случае фамилия очевидно связано со старым словом ус (ус), то есть характеристикой внешности носителя. "Ой" может быть производным от возгласа или иного праславянского корня.

, (по 2 буквы) - в этом случае фамилия очевидно связано со старым словом ус (ус), то есть характеристикой внешности носителя. "Ой" может быть производным от возгласа или иного праславянского корня. Ех - сейчас в Украине 11 носителей.

- сейчас в Украине 11 носителей. Мак - 407 человек имеют такую фамилию.

- 407 человек имеют такую фамилию. Кий - 221 носитель.

- 221 носитель. Сын - 19 украинцев.

- 19 украинцев. Лев - принадлежит 700 украинцам.

- принадлежит 700 украинцам. Вак - 3 человека с этой фамилией.

- 3 человека с этой фамилией. Сав - 1 носитель фамилии.

- 1 носитель фамилии. Уль - 8 носителей.

- 8 носителей. Лут - насчитывается 761 украинец.

- насчитывается 761 украинец. Рух - 27 носителей.

- 27 носителей. Мор - 65 украинцев с такой фамилией.

- 65 украинцев с такой фамилией. Унт - 24 человека носит такую фамилию.

Кроме того, с небольшим количеством носителей в Украине существуют короткие фамилии из 3 букв (например, Лис - более 2000 носителей, Гай - 881 носитель, Кат - 1 носитель и т.д.). Они происходят от привычных апеллятивов: "Лис" - от "лисы", "Гай" - от леса или поляны, "Кат" - от древнего слова "кат" (человек, который наказывал смертью).

Самая длинная украинская фамилия

Самая длинная зафиксированная украинская фамилия является искусственно созданной из 50 символов. По данным ТСН, житель Тернополя официально изменил свое имя и фамилию на: "Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко". Оно состоит из четырех частей, всего 50 букв (включая дефисы), что соответствует максимальной длине, разрешенной государственным реестром.

Мужчина сам составлял это имя, соединяя фрагменты различных украинских фамилий и добавляя суффиксы. Таким образом оно не имеет традиционных исторических корней - это сознательный творческий выбор одного человека. Носитель этой уникальной фамилии, как известно, один на всю Украину.

Журналисты отмечают, что владелец сократил ее для удобства общения и друзья зовут его "Бронивогневладислав", но в официальных документах записан полный вариант.

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Об источнике: генеалогическое общество "Родные" Генеалогическое общество "Рідні" - это общество украинских родословщиков, которое специализируется на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных, сообщается на сайте. "Родные" помогает найти информацию о предках в различных архивных источниках. Они предлагают услуги по получению "источниковой справки", которая содержит перечень архивных дел по указанному населенному пункту, а также вычитку архивных дел и изготовление скан-копий необходимых документов (метрических книг, исповедных росписей, ревизских сказок и т.д.). После завершения исследований общество может помочь с дизайном, широкоформатной печатью и публикацией интерактивного родословного дерева в сети.

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