Третий арсенал в мире: почему Украина не контролировала ядерное оружие и кто его отдал

Руслана Заклинская
19 августа 2025, 23:10
Основатель проекта "Реальная история" раскрыл всю правду о третьем в мире ядерном арсенале и почему от него отказались.
Третий арсенал в мире: почему Украина не контролировала ядерное оружие и кто его отдал
кто на самом деле контролировал оружие в Украине после СССР

Вы узнаете:

  • Какой ядерный арсенал унаследовала Украина после распада СССР
  • Где в Украине располагались ядерные ракеты
  • Почему формально Украина не могла применить ядерный арсенал

Украина унаследовала значительный ядерный арсенал после распада СССР в 1991 году. На ее территории оставались сотни межконтинентальных баллистических ракет и около 1 700 стратегических боеголовок - третий по величине запас в мире. Однако контроль над этими вооружениями оставался в руках Кремля, а не Киева. Об этом в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Сотни ракет и тысячи боеголовок на нашей земле могли изменить баланс сил в мире. Но история распорядилась иначе. Главред узнал, как и почему Украина отказалась от ядерного статуса.

Кто создал ядерную бомбу в Украине

На территории современной Украины не было создано ни одной ядерной бомбы самостоятельно. Участие в Манхэттенском проекте - разработке первой американской ядерной бомбы - принимал украинский физик Георгий Кистяковский, однако это была американская программа, не украинская.

Где в Украине были ядерные ракеты

После распада СССР в 1991 году Украина унаследовала около 1 900 стратегических ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных баллистических ракет (УР-100Н / SS-19, РТ-23 "Молодец" / SS-24) и стратегические бомбардировщики. Часть ракетных шахт находилась в Кировоградской области - часть из них сейчас открыта как музей.

Во времена Холодной войны Винница была центром 43-й ракетной армии. Именно здесь дислоцировался 60-й ракетный полк, который имел три дивизиона:

  • вблизи села Пултовцы (наземный старт),
  • возле села Людавка,
  • в селе Якушинцы (шахтный вариант старта).

В этих комплексах стояли ракеты средней дальности Р-12 и Р-12У, которые могли нести термоядерные боеголовки на расстояние до 2000 км. Они были нацелены на Западную Европу.

После 1982 года большинство этих ракет сняли с боевого дежурства, а в 2013-м началась окончательная ликвидация подземных комплексов. В Якушинцах сегодня шахты затоплены и засыпаны, но часть подземных сооружений сохранилась.

Смотрите видео о том, кто отдал ядерное оружие Украины:

Огромный подземный командный комплекс под Первомайском был одним из главных узлов стратегических ядерных сил. Здесь размещались ракеты РС-20 "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 Satan), способные уничтожать целые континенты. После ликвидации комплекса на его месте в 2001 году открыли Музей ракетных войск стратегического назначения.

Всего в Украине было расположено 220 стратегических носителей ядерного оружия:

  • 130 ракет УР-100Н (SS-19 Stiletto) в шахтах,
  • 46 ракет РТ-23УТТХ (SS-24 Scalpel),
  • от 30 до 40 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Также на территории страны находились тысячи тактических ядерных боеприпасов.

Какая страна на первом месте по ядерному оружию

По состоянию на начало 2025 года, самый высокий уровень ядерного арсенала в мире принадлежит России - около 5580 зарегистрированных боеголовок. США следуют за ней с примерно 5044 единицами. Вместе они контролируют до 90 % всех ядерных запасов в мире.

Другие страны с ядерным оружием (Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея) значительно уступают РФ и США по объему.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Кто отдал ядерку из Украины

После распада СССР украинское руководство оказалось перед двумя ключевыми путями: сохранить ядерный статус и попытаться стать независимым ядерным государством или добровольно отказаться от ядерного оружия в обмен на международные гарантии безопасности, экономическую и техническую помощь.

Украина выбрала второй путь. Решение было многоступенчатым и оформлялось через ряд международных договоров и соглашений.

В 1994 году был подписан Будапештский меморандум, по которому Украина отказалась от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Украины, Великобритании, Франции, Китая и России.

В рамках соглашений Украина передала все стратегические боеголовки до июня 1996 года, что окончательно завершило процесс денуклеаризации.

По словам украинского правоведа и дипломата Владимира Василенко, одного из авторов Декларации о государственном суверенитете, в частности ее положения о безъядерном статусе, ядерный арсенал, размещенный на территории Украины, фактически ей не принадлежал.

"Своего ядерного оружия не было - то, что говорят, что Украина имела третий в мире ядерный потенциал - это все ерунда. Украина имела на своей территории советское ядерное оружие, которым управляла Россия, но своего ядерного оружия Украина не имела. Да, суммарно, это был третий в мире арсенал, но он не принадлежал Украине... И все эти разговоры, что Украина могла оставить оружие, могла быть мощной, могла себя защитить тем оружием и могла диктовать условия России - это все глупости и демагогия", - сказал Василенко.

В свою очередь украинский политик, народный депутат I созыва Юрий Костенко уточнил: "Стратегическое ядерное оружие контролировала Россия. А тактическое оружие Россия вывезла до первого июня 1992 года, потому что понимала, что тактическое оружие мы могли хранить и использовать".

Таким образом, несмотря на физическое наличие ядерного арсенала на своей территории, Украина не имела возможности его применить для самозащиты. Формально решение о передаче боеголовок приняло украинское политическое руководство (президенты и правительства начального периода независимости), но физическая передача и утилизация происходили в тесной кооперации с Россией и при участии западных партнеров, которые также предоставляли техническую и финансовую помощь (программы по разоружению и безопасности, например инициатива Nunn-Lugar в США).

В обмен на это Украина получила гарантии безопасности от США, Великобритании и России, которые должны были защищать ее суверенитет и территориальную целостность. Однако эти гарантии не были выполнены, ведь уже в 2014 году началась агрессия РФ против Украины.

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

РФ потеряла плацдарм на Донбассе, ВСУ отрезали россиян от основных сил, - ISW

14:19

"Не может быть речи": Лавров выдал наглое заявление насчет прекращения войны

14:10

Когда новая украинская ракета ударит по территории РФ: прогноз эксперта

