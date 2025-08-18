'Только не Киев': в Кремле придумали новую 'столицу' Киевской Руси, где она была

В Кремле придумали новые мифы о "столице" Киевской Руси, пытаясь отрицать роль Киева, но историк раскрыл, где на самом деле была первая столица.

В Кремле пытаются переписать историю Киевской Руси, придумывая новые "столицы", чтобы умалить роль Киева. Но украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube раскрывает правду об этих мифах.

Кто старший: Киев или Великий Новгород

"Только бы Киев не был столицей Руси. Только бы не это. И именно поэтому россияне придумали еще одни теории. Сейчас я вам о них коротко и смешно расскажу", - отмечает Александр Алферов.

По его словам, первая катастрофическая идея Кремля утверждала, что Новгород якобы является первой столицей Руси и оттуда правил Рюрик. Однако археологические раскопки опровергают это:

"Оказалось так, по раскопкам, что Новгород основан в 940-х годах и там было изначально 10-20 домиков и вообще Новгород основан киевлянами", - объясняет историк.

Кто старший: Старая Ладога или Киев

Чтобы избежать Киева, российские пропагандисты придумали еще более абсурдную версию - якобы столица Руси была Ладога.

"Столицу Руси стал не Киев, не Новгород, основанный киевлянами, а Ладога. И представьте себе размеры этой столицы, друзья, когда на начало 9-го века в этой Ладоге, в столице Руси, живет от 50-60 до 100 человек. А первую крепость решили построить в конце 9-го века. Правда смешно?" - говорит Алферов.

Историк подчеркивает абсурдность этих мифов, ведь реальные археологические данные и источники свидетельствуют, что Киев всегда был сердцем Киевской Руси, а попытки приписать столичный статус Ладоге или Новгороду - это сознательное искажение истории Кремлем.

Почему Кремль пытается отрицать роль Киева

По словам эксперта, подобные мифы создаются для того, чтобы ослабить историческую и культурную значимость Киева как колыбели украинской государственности.

"Только бы Киев не был столицей Руси. Только бы не это", - подчеркивает историк, показывая, что любые попытки заменить Киев на другие мифические "столицы" не выдерживают проверки фактами.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

