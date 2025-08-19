Горький запас воды: откуда на самом деле появились арбузы в Украине

Самые первые арбузы выращивали еще пять тысяч лет назад.

В Украине уже начался сезон арбузов. Эта ягода полюбилась многим, и является настоящим вкусом лета. Однако, мало кто знает, как арбуз попал в Украину.

Какая родина у арбуза

Автор канала Характерник на YouTube рассказывает, что арбуз родом из Африки, где его выращивали еще пять тысяч лет назад.

По его словам, в те времена арбуз был совсем не сладкий, а скорее даже горький. Его использовали как запас воды в пустыне.

Как когда-то выглядел арбуз

Мужчина подчеркивает, что когда-то арбуз выглядел совсем иначе. Он не был полностью красным внутри и имел большие косточки. Съедобной части там также было немного.

Он также привел пример, как арбуз изображался на картине XVII века.

Как когда-то выглядел арбуз / фото: скриншот из видео

Когда и откуда арбуз появился в Украине

Отмечается, что в Украину арбуз попал в XIII-XVII веках через Крым и Причерноморье. Его привезли татары и турки во время своих походов.

Какая область считается арбузной столицей Украины

Автор видео рассказывает, что именно степной климат Востока Украины лучше всего подошел для арбузов.

По его словам, больше всего прославилась Херсонщина, которая до сих пор считается арбузной столицей Украины.

Как появилось слово "кавун"

Известно, что украинское слово "кавун" происходит от турецкого слова, которое звучит так же "kavun", но означает "дыня".

Сколько весил самый большой арбуз

Мужчина рассказал, что есть два арбуза-рекордсмена. Так, самый большой украинский арбуз весил почти 38 килограммов.

В то же время, мировой рекорд просто поражает. Самый большой в мире арбуз весил 122 килограмма.

Кто привез арбузы в Украину - видео:

