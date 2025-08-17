Какого на самом деле цвета мандарин: лишь единицы смогут дать правильный ответ

Этот цвет имеет целых три названия, но большинство людей знает только одно или два из этих названий.

Какого на самом деле цвета мандарин/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Когда мы описываем цвет мандарина или апельсина, то каждый человек обычно использует какое-то одно название этого цвета. Но на самом деле в украинском языке этот цвет имеет целых три названия. Эти слова взаимозаменяемы - можно использовать любое из них.

Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

"Это мандарин. Какого он цвета? То есть вы, когда употребляете этот цвет, как говорите? Это "оранжевий", "помаранчевий" или "жовтогарячий"? Так вот, "оранжевий", "помаранчевий", "жовто-гарячий" можно употреблять. Это слова-синонимы", - отметила учитель.

В то же время она объяснила, что "оранжевий" и "помаранчевий" - это заимствованные слова, а "жовтогарячий" - наше, украинское.

О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

