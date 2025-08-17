Какого на самом деле цвета мандарин: лишь единицы смогут дать правильный ответ

Вы узнаете:
- Какого на самом деле цвета мандарин
- Какие есть три синонима для обозначения этого цвета
Когда мы описываем цвет мандарина или апельсина, то каждый человек обычно использует какое-то одно название этого цвета. Но на самом деле в украинском языке этот цвет имеет целых три названия. Эти слова взаимозаменяемы - можно использовать любое из них.
Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Это мандарин. Какого он цвета? То есть вы, когда употребляете этот цвет, как говорите? Это "оранжевий", "помаранчевий" или "жовтогарячий"? Так вот, "оранжевий", "помаранчевий", "жовто-гарячий" можно употреблять. Это слова-синонимы", - отметила учитель.
В то же время она объяснила, что "оранжевий" и "помаранчевий" - это заимствованные слова, а "жовтогарячий" - наше, украинское.
Смотрите видео о том, какого на самом деле цвета мандарин:
О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
