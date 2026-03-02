Почему 3 марта нельзя брать или давать деньги в долг: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 3 марта
- Что можно и нельзя делать 3 марта
- Приметы 3 марта
Во вторник, 3 марта, по православному календарю чтят память святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 3 марта
Согласно церковному преданию, они жили в Малой Азии в период, когда христиане подвергались гонениям со стороны языческих властей. Святые ревностно проповедовали Евангелие, укрепляли в вере новообращённых и поддерживали христианские общины. Их деятельность способствовала распространению христианства, что вызывало недовольство местных правителей.
Во времена преследований мученики были арестованы за отказ приносить жертвы языческим богам и отречься от Иисуса Христа. Их подвергали жестоким допросам и пыткам, однако ни угрозы, ни страдания не смогли сломить их верность вере. По преданию, святые приняли мученическую смерть, сохранив духовную стойкость до конца.
Подвиг Евтропия, Клеоника и Василиска стал примером мужества и преданности для многих поколений христиан.
Приметы 3 марта
- Мало звезд на небе - может быть снег.
- Густой туман - к ненастному лету.
- Шумные синицы - ждите потепления.
Что нельзя делать 3 марта
По народным поверьям, 3 марта категорически не советуют брать или давать деньги в долг, особенно после заката - иначе долги могут преследовать в течение всего года. Также в этот день избегали походов в лес: верили, что именно сейчас из берлоги выходит медведь, и опасность особенно велика.
Что можно делать 3 марта
Народная мудрость советует проявлять щедрость и милосердие: подать милостыню нуждающемуся помочь нуждающемуся - и добро обязательно вернется сторицей. Кроме того, в этот день было принято обходить огород крест-накрест, чтобы защитить посевы от заморозков и вредителей.
Также стоит прочитать:
- Когда Благовещение и родительские субботы: церковный календарь на март 2026
- День украинской женщины 2026: красивые поздравления и картинки
- Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред