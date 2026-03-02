Почему 3 марта нельзя брать или давать деньги в долг: какой церковный праздник

По народным поверьям, 3 марта не советуют брать или давать деньги в долг, особенно после заката - иначе долги могут преследовать в течение всего года.

Во вторник, 3 марта, по православному календарю чтят память святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 3 марта

Согласно церковному преданию, они жили в Малой Азии в период, когда христиане подвергались гонениям со стороны языческих властей. Святые ревностно проповедовали Евангелие, укрепляли в вере новообращённых и поддерживали христианские общины. Их деятельность способствовала распространению христианства, что вызывало недовольство местных правителей.

Во времена преследований мученики были арестованы за отказ приносить жертвы языческим богам и отречься от Иисуса Христа. Их подвергали жестоким допросам и пыткам, однако ни угрозы, ни страдания не смогли сломить их верность вере. По преданию, святые приняли мученическую смерть, сохранив духовную стойкость до конца.

Подвиг Евтропия, Клеоника и Василиска стал примером мужества и преданности для многих поколений христиан.

Приметы 3 марта

Мало звезд на небе - может быть снег.

Густой туман - к ненастному лету.

Шумные синицы - ждите потепления.

Что нельзя делать 3 марта

По народным поверьям, 3 марта категорически не советуют брать или давать деньги в долг, особенно после заката - иначе долги могут преследовать в течение всего года. Также в этот день избегали походов в лес: верили, что именно сейчас из берлоги выходит медведь, и опасность особенно велика.

Что можно делать 3 марта

Народная мудрость советует проявлять щедрость и милосердие: подать милостыню нуждающемуся помочь нуждающемуся - и добро обязательно вернется сторицей. Кроме того, в этот день было принято обходить огород крест-накрест, чтобы защитить посевы от заморозков и вредителей.

