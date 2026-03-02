Укр
Читать на украинском
Мобилизация в Украине: в Раде заявили о новых ограничениях, кого коснется

Юрий Берендий
2 марта 2026, 10:40
В Украине могут усилить ответственность за нарушение правил воинского учета, в частности, введя более жесткие ограничения, отметил Вениславский.
В Раде сделали заявление о новых ограничениях за уклонение от мобилизации

О чем идет речь в материале:

  • Ограничения за уклонение от призыва могут ужесточиться
  • В Раде рассматривают соответствующие шаги
  • Инициатива находится на стадии обсуждения

В Верховной Раде рассматривают возможность введения дополнительных ограничений в отношении граждан, уклоняющихся от воинского учета или мобилизации. Речь идет о потенциальном блокировании банковских счетов и ограничении права управления транспортом. Об этом сообщил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью YouTube-каналу Times of Ukraine.

По его словам, такие инициативы пока находятся на стадии обсуждения. Он привел пример ответственности за неуплату алиментов, когда к должникам применяют ограничения, в частности арест счетов.

видео дня

Вениславский подчеркнул, что в условиях войны неприемлема ситуация, когда граждане не выполняют свой конституционный долг, не обновляют военно-учетные данные или игнорируют вызовы в ТЦК и при этом не несут ощутимых последствий.

По его мнению, ответственность за нарушение правил воинского учета не может быть мягче, чем санкции, которые применяют к неплательщикам алиментов, среди которых — блокировка счетов и запрет на управление автомобилем.

"Поэтому это один из элементов, который, я думаю, также будет проработан в процессе обновления, актуализации законодательства, связанного с выполнением конституционной обязанности — защиты Отечества. Я думаю, что этот вопрос будет обсуждаться, а по результатам обсуждения будем смотреть, какое решение примет зал", — пояснил Вениславский.

"Резерв+" / Инфографика: Главред

Стоит ли ожидать усиления мобилизации с 1 марта 2026 года — мнение адвоката

Как писал Главред, в сети начала распространяться информация о якобы усилении контроля за воинским учетом с 1 марта 2026 года. Однако, по словам адвоката и управляющего партнера Polina Marchenko Law Office Полины Марченко, фактически никаких изменений не произошло. Она отметила, что такие сообщения не имеют юридических оснований, поскольку новые законы, указы или изменения в нормативные акты по этому вопросу не принимались и даже не находились на рассмотрении.

По ее оценке, в марте ситуация останется такой же, как и в предыдущие месяцы. Сейчас продолжаются активные проверки военно-учетных документов на улицах и автодорогах, а в случае выявления нарушений или пребывания человека в розыске его могут сразу доставить в территориальный центр комплектования.

В то же время Полина Марченко отметила, что подход к проверкам постепенно изменился по сравнению с прошлым годом. Ранее военнообязанных без бронирования или отсрочки, но без нарушений учета, обычно отпускали после проверки. Теперь представители власти и народные депутаты неоднократно подчеркивали, что граждане без оформленной отсрочки или бронирования могут подлежать мобилизации.

"На практике по этой логике мы движемся в течение последних полугода. Если во время проверки устанавливается отсутствие отсрочки или бронирования, принимаются меры для мобилизации военнообязанного. Раньше такие случаи были скорее исключением, но сейчас, к большому сожалению, это стало обычным явлением. Ведь все сводится к тому, что если есть основания для отсрочки, ее обязательно нужно оформить надлежащим образом. Если этого не сделано, считается, что лицо не захотело воспользоваться своим правом, и его могут мобилизовать", - отметила она.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине планируют провести масштабные изменения в системе прохождения военной службы. Предполагается, что мобилизованные граждане получат возможность заключать контракты с определенными сроками службы. О подготовке такой реформы сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

В то же время ежемесячно в ряды войска мобилизуют более 30 тысяч человек, однако этого объема все еще недостаточно, поскольку воинские подразделения постоянно нуждаются в пополнении. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия проводит мобилизацию более быстрыми темпами.

В Европейской комиссии, в свою очередь, заявили, что вопрос возвращения украинских мужчин призывного возраста, находящихся в странах ЕС под временной защитой, пока не рассматривается. По словам спикера Еврокомиссии Маркуса Ламмерта, изменений в действующие правила в течение этого года не предвидится.

О персоне: Федор Вениславский

Фе́дор Владими́рович Венисла́вский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) — преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государственного строительства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 — 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

РФ выбрала новые цели для наступления: в ОП раскрыли, какие города под угрозой

