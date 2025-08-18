Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Какой самый большой миф об Украине - объяснение историка удивит многих

Юрий Берендий
18 августа 2025, 04:34
92
Самым большим мифом об Украине, по словам историка Алферова, является навязанный образ "страны-жертвы", который искажает историю нашей государственности.
Какой самый большой миф об Украине - объяснение историка удивит многих
Какой самый большой миф об Украине - объяснение историка удивит многих / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Какой самый большой миф об украинцах
  • Какой самый популярный миф об Украине

В Украине десятилетиями распространяется миф, что наш народ - жертва. Такой подход искажает восприятие собственной истории и умаляет победы. Об этом в видео на YouTube рассказал профессиональный историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов.

Главред выяснил, что известно о победах Украины в истории.

видео дня

Какой самый большой миф об Украине

По словам историка, еще со школьных лет украинцев учат видеть себя как нацию, которая постоянно терпела поражения.

"В первую очередь, мы с вами слышали этот миф с детства, что мы страна-жертва. Но в то же время мы учили, что украинская территория является крупнейшей среди европейских стран. Каким образом страна-жертва стала самой большой страной в Европе? Это вопрос, который меня тоже мучил", - пояснил Алферов.

Историк отмечает, что образ "миролюбивого" и "неагрессивного" украинца часто трактуют как слабость и неспособность к самозащите.

Смотрите видео о главном мифе об украинцах:

Почему украинцам навязывают поражения

Алферов подчеркивает, что сакрализация поражений - один из ключевых механизмов закрепления мифа о "народе-жертве".

"У нас есть несколько прекрасных маркеров, которые нам объясняют, что мы народ-жертва", - указывает историк.

В пример он приводит музей Берестецкой битвы. Там украинское войско потерпело поражение, но именно эта битва определяется как народный фестиваль и музей.

"То есть, конечно, на Берестечке, кто был, там хороший мемориальный комплекс, там были невероятные раскопки проведены, которые позволяют нам реконструировать образ казака, потому что там остались в этих болотистых местностях и кожа осталась, и все эти накладки, обувь. Но кто-то уже сделал, чтобы мы с вами праздновали поражение", - сказал он.

Или другой пример - Полтавская битва, которую также украинцы проиграли.

"То есть, мы в Украине сейчас держим музей, который нам говорит о Полтавской битве, которая была проиграна Иваном Мазепой, гетманом, в союзе с Карло XII против московских войск. Еще раз, битва, которая на самом деле глорифицирует один эпизод из Северной войны, где Карл XII попал в поражение с гетманом Мазепой. И в то же время этот музей, например, не в честь битвы прутского похода, где окружили войска Петра, где там надавали им по щекам, так сказать", - задается вопросом историк.

По мнению эксперта, выборочное подчеркивание именно неудачных страниц истории формирует в обществе искаженное представление о прошлом.

Герои не жертвы, а добровольцы

Историк напоминает, что даже трагические события на самом деле имеют героическое измерение.

Из-за неправильного понимания фактов читалось, например, День Героев Крут, как день, когда погибли студенты.

"Это была первая неделя независимости, по сути. Но дети, которые не знали, что такое Украина от родителей, от дедов, но тогда уже в 1918 году говорили, что не плачьте по ним, как по жертвам, а плачьте по ним, как по героям. Потому что они стали героями не потому, что они жертвы, а потому, что они имели жертвенность", - подчеркивает он.

Настоящая основа украинской государственности

По мнению историка, украинцы не были пассивным "миролюбивым" народом, как это часто подают. Государство создавалось силой, а не только дипломатией.

"В основе нашего государства стоит нападение и уничтожение, оборона, укрощение. Это 9-11 века, когда мы были империей. Княжеский Киев силой объединил племена - Древлян, Северян, Тиверцев, Уличей, Белых Хорватов, Галичан. Это был наш пассионарный всплеск, когда мы смогли создать контуры современной Украины", - пояснил эксперт.

Самая большая победа украинцев

Историк убежден, что главная победа украинцев заключается не в выигранных битвах, а в преодолении природных и географических препятствий.

"Мы победили то, что обычно не побеждается. Мы победили географию, потому что создали свое государство на очень непригодных для этого территориях. То есть река Днепр, она, очевидно, была рекой, которая была границей двух каких-то государств. Но Днепр, например, невозможен без обоих берегов, ведь не зря у нас география даже призывает, что есть правый и левый берег, правая и левобережная Украина. У нас с вами есть горы, которые не стали нашей границей. Мы под них подошли и перешли, это Закарпатье. Не только Днепр мог быть границей, это большая река, но границей могли быть и географические, на самом деле, полосы. Лес, лесостепь, степь. Мы впервые поддержали болота, мы стали ногами на два моря. И это самая большая победа. Народ жертва - это самый большой миф об украинцах. Нам его завязали те, кто пытались всегда подать, что мы народ жертва, мы не сможем быть без старшего брата, который нам всегда поможет, который протянет руку помощи, который спасет", - подытожил Алферов.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

История Украины Александр Алферов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по многоэтажке в Харькове: погиб годовалый ребёнок, десятки людей ранены

РФ ударила по многоэтажке в Харькове: погиб годовалый ребёнок, десятки людей ранены

06:47Война
В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикой

В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикой

23:38Украина
Погода принесет сюрпризы: где в Украине ожидать жару, а где ударит резкое похолодание

Погода принесет сюрпризы: где в Украине ожидать жару, а где ударит резкое похолодание

21:30Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

Китайский гороскоп на завтра 18 августа: Быкам – разочарование, Змеям - осуждение

Китайский гороскоп на завтра 18 августа: Быкам – разочарование, Змеям - осуждение

Последние новости

06:47

РФ ударила по многоэтажке в Харькове: погиб годовалый ребёнок, десятки людей ранены

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти 84

04:34

Какой самый большой миф об Украине - объяснение историка удивит многихВидео

03:32

"Коалиция решительных" готова разместить войска в Украине: названы сроки

02:30

Убьет коробку за несколько месяцев: эксперт назвал семь привычек, разрушающих АКПП

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
01:30

"Не получилась какая-то личная жизнь": Данилко впервые рассказал, почему одинок

17 августа, воскресенье
23:38

В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикойФотоВидео

22:13

Сколько провалов скрывает "Буревестник": эксперт оценил испытания ракеты-неудачника

21:30

Погода принесет сюрпризы: где в Украине ожидать жару, а где ударит резкое похолодание

Реклама
21:21

Зеленского будут вынуждать согласиться: Трамп намекнул на главную тему переговоров

20:24

Почему нельзя носить черное 18 августа: приметы, которые могут удивить

19:56

Санкции действуют: Рубио рассказал о курьезе с российской делегацией на Аляске

19:40

Украину будут заливать грозовые дожди: синоптики предупреждают об опасности

18:57

Китайский гороскоп на завтра 18 августа: Быкам – разочарование, Змеям - осуждение

18:06

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

18:04

Почему честные люди более привлекательны: ученые обнаружили любопытную закономерность

18:01

Когда закончится война: Рубио озвучил главное условие мирной сделки и вспомнил территории

16:48

Как сохранить лук, чтобы он не пророс до лета: огородница раскрыла простой способВидео

16:38

Москва и Украина готовы пойти на территориальные уступки - Уиткофф

16:34

ВСУ "поджарили" колонну оккупантов, российский генерал тяжело ранен

Реклама
16:23

Судьба Украины решится завтра - чего ждать от встречи с Трампом и будет ли мир

15:56

Коты распознают речь хозяев: какие слова они точно понимают, списокВидео

15:52

Леся Никитюк тяжело справляется с отсутствием мужа - он отреагировал не словом, а делом

15:18

Второе место, которое звучит громче первого: как украинка поразила на Всемирных играх

15:18

В США предупредили об опасности вывода армии Украины из Донбасса

14:48

Могло исполниться 57: дочь Кузьмы Скрябина поделилась драгоценным воспоминанием о нем

14:43

Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

14:35

Чем отличаются два мальчика: за 29 секунд надо найти три отличия

14:34

Высадка десанта из Европы в Вашингтоне: кто поедет с Зеленским на переговоры с Трампом

14:15

Чем убрать царапины с деревянного пола: легкий способ, о котором многие не знают

14:00

"Живую воду" вывозили эшелонами: где в Украине находится уникальное Серебряное озероВидео

13:43

Елена Мозговая раскрыла средство, которое помогает ей "держать удары"

13:20

На место взрыва "летели" скорые: ГУР провели дерзкую операцию в МелитополеВидео

13:19

Трамп поддержал скандальное "предложение" Путина по завершению войны – Fox News

12:56

Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

12:49

Невеста Соломия Витвицкая призналась, готова ли к материнству

12:38

Зеленский после встречи Трампа и Путина ударил санкциями по РФ и Китаю, детали

12:12

"Не ела два месяца": Анна Кошмал не может сбросить вес после вторых родов

12:06

ВСУ перешли в наступление по фронту, новые населенные пункты зачищены - Генштаб

11:50

Как завершится война и с чем останется Украина: WSJ спрогнозировал два сценария

Реклама
11:38

Вместе с Зеленским к Трампу поедут три важные фигуры: СМИ назвали главную цель

11:25

Путина легче свалить, чем договориться с ниммнение

11:24

Жесткое разоблачение: почему Джо Байден потерял зятя

10:36

"Ценнее прекращения огня": Мерц сделал неожиданное заявление

10:20

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

09:40

Путин назвал Трампу "условия" завершения войны: в Reuters узнали ключевые детали

09:21

Почему встреча на Аляске - это драматичный провал дипломатии Трампамнение

08:47

Появился "сдвиг" в позиции Трампа по ключевому для Украины вопросу – WSJ

08:39

Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:05

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять