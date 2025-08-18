Какой самый большой миф об Украине - объяснение историка удивит многих

Самым большим мифом об Украине, по словам историка Алферова, является навязанный образ "страны-жертвы", который искажает историю нашей государственности.

В Украине десятилетиями распространяется миф, что наш народ - жертва. Такой подход искажает восприятие собственной истории и умаляет победы. Об этом в видео на YouTube рассказал профессиональный историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов.

Какой самый большой миф об Украине

По словам историка, еще со школьных лет украинцев учат видеть себя как нацию, которая постоянно терпела поражения.

"В первую очередь, мы с вами слышали этот миф с детства, что мы страна-жертва. Но в то же время мы учили, что украинская территория является крупнейшей среди европейских стран. Каким образом страна-жертва стала самой большой страной в Европе? Это вопрос, который меня тоже мучил", - пояснил Алферов.

Историк отмечает, что образ "миролюбивого" и "неагрессивного" украинца часто трактуют как слабость и неспособность к самозащите.

Почему украинцам навязывают поражения

Алферов подчеркивает, что сакрализация поражений - один из ключевых механизмов закрепления мифа о "народе-жертве".

"У нас есть несколько прекрасных маркеров, которые нам объясняют, что мы народ-жертва", - указывает историк.

В пример он приводит музей Берестецкой битвы. Там украинское войско потерпело поражение, но именно эта битва определяется как народный фестиваль и музей.

"То есть, конечно, на Берестечке, кто был, там хороший мемориальный комплекс, там были невероятные раскопки проведены, которые позволяют нам реконструировать образ казака, потому что там остались в этих болотистых местностях и кожа осталась, и все эти накладки, обувь. Но кто-то уже сделал, чтобы мы с вами праздновали поражение", - сказал он.

Или другой пример - Полтавская битва, которую также украинцы проиграли.

"То есть, мы в Украине сейчас держим музей, который нам говорит о Полтавской битве, которая была проиграна Иваном Мазепой, гетманом, в союзе с Карло XII против московских войск. Еще раз, битва, которая на самом деле глорифицирует один эпизод из Северной войны, где Карл XII попал в поражение с гетманом Мазепой. И в то же время этот музей, например, не в честь битвы прутского похода, где окружили войска Петра, где там надавали им по щекам, так сказать", - задается вопросом историк.

По мнению эксперта, выборочное подчеркивание именно неудачных страниц истории формирует в обществе искаженное представление о прошлом.

Герои не жертвы, а добровольцы

Историк напоминает, что даже трагические события на самом деле имеют героическое измерение.

Из-за неправильного понимания фактов читалось, например, День Героев Крут, как день, когда погибли студенты.

"Это была первая неделя независимости, по сути. Но дети, которые не знали, что такое Украина от родителей, от дедов, но тогда уже в 1918 году говорили, что не плачьте по ним, как по жертвам, а плачьте по ним, как по героям. Потому что они стали героями не потому, что они жертвы, а потому, что они имели жертвенность", - подчеркивает он.

Настоящая основа украинской государственности

По мнению историка, украинцы не были пассивным "миролюбивым" народом, как это часто подают. Государство создавалось силой, а не только дипломатией.

"В основе нашего государства стоит нападение и уничтожение, оборона, укрощение. Это 9-11 века, когда мы были империей. Княжеский Киев силой объединил племена - Древлян, Северян, Тиверцев, Уличей, Белых Хорватов, Галичан. Это был наш пассионарный всплеск, когда мы смогли создать контуры современной Украины", - пояснил эксперт.

Самая большая победа украинцев

Историк убежден, что главная победа украинцев заключается не в выигранных битвах, а в преодолении природных и географических препятствий.

"Мы победили то, что обычно не побеждается. Мы победили географию, потому что создали свое государство на очень непригодных для этого территориях. То есть река Днепр, она, очевидно, была рекой, которая была границей двух каких-то государств. Но Днепр, например, невозможен без обоих берегов, ведь не зря у нас география даже призывает, что есть правый и левый берег, правая и левобережная Украина. У нас с вами есть горы, которые не стали нашей границей. Мы под них подошли и перешли, это Закарпатье. Не только Днепр мог быть границей, это большая река, но границей могли быть и географические, на самом деле, полосы. Лес, лесостепь, степь. Мы впервые поддержали болота, мы стали ногами на два моря. И это самая большая победа. Народ жертва - это самый большой миф об украинцах. Нам его завязали те, кто пытались всегда подать, что мы народ жертва, мы не сможем быть без старшего брата, который нам всегда поможет, который протянет руку помощи, который спасет", - подытожил Алферов.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

