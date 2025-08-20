Укр
Есть два главных страха: у Зеленского раскрыли, что заставит Путина закончить войну

Юрий Берендий
20 августа 2025, 18:26
287
Подоляк заявил, что для достижения прогресса в переговорах с Россией нужно давление со стороны США и Китая, а встреча в формате США-Украина-Россия возможна.
Есть два главных страха: у Зеленского раскрыли, что заставит Путина закончить войну
У Зеленского раскрыли, что заставит Путина закончить войну / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем сказал Подоляк:

  • Россия боится принуждения со стороны США
  • У Путина есть два ключевых страха
  • Китай и США могут заставить РФ остановить войну

Итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне не совпали с ожиданиями российского диктатора. Однако, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Путин и в дальнейшем будет затягивать время и продолжать атаки на мирные украинские города. Об этом он заявил в эфире телеканала FREEДОМ.

Подоляк не исключает, что со временем Трамп осознает, что без давления на Путина прогресса не будет. Он также считает, что встреча в формате США - Украина - Россия вполне возможна, тем более, что ее логистикой уже занимаются Соединенные Штаты.

видео дня

"Пресс-секретарь Белого дома Левитт уже заявила, что Путин пообещал Трампу принять непосредственное участие в такой встрече. И поскольку логистикой занимаются глобальные посредники, Россия очень опасается тех или иных действий США", - подчеркнул советник главы ОПУ.

По словам Подоляка, у России сегодня есть два ключевых страха. Первый - это эмоционально-негативная реакция Трампа на действия Путина, которая может резко увеличить расходы России на войну, включая не только с санкционным, но и милитаристским давлением. Второй - это Китай, который воспринимает Россию как территорию для реализации собственных глобальных интересов. Если Путин действительно планировал встречу в том формате, о котором говорят в Белом доме, он, вероятно, будет в ней участвовать.

Анализируя предстоящие переговоры, Подоляк считает, что у Путина будет только одна задача.

"Сначала, безусловно, рассказать свои альтернативные версии, почему он массово убивает людей в других странах, не только в Украине, и при этом тянуть время. Для них важно, чтобы война продолжалась - в том же объеме, той же интенсивности. И при этом россияне будут готовы вести переговоры. Эти переговоры, на мой взгляд, не будут продуктивными сразу", - сказал советник главы ОПУ.

Для того, чтобы достичь результатов, необходимо оказывать давление на Россию, что могут сделать только Китай и США.

Он добавил, что если эти страны действительно будут стремиться к завершению войны на относительно справедливых условиях, это стабилизирует международный порядок, укрепит соблюдение международного права и двух- и многосторонних отношений, а также создаст баланс сил в мире.

В качестве примера Подоляк привел глобальный Юг под эгидой Китая, демократические страны Запада под руководством США и тому подобное.

"То есть Российской Федерации в этой конфигурации нет места. Именно поэтому они пытаются за счет крови Украины это место себе отвоевать", - резюмировал он.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
/ Инфографика: Главред

Почему Путин спешит с переговорами

Ранее Главред писал, что в медиа все чаще появляются разговоры о возможном "скором мирном соглашении" между Украиной и Россией. На самом же деле Кремль через информационные операции пытается принудить Киев к территориальным уступкам. Как пояснил в комментарии для 24 Канала военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко, главная цель Путина - легализовать контроль над оккупированными территориями с помощью мирных договоренностей.

В то же время, по словам Мусиенко, Москва избегает самого термина "прекращение огня", ведь для Кремля это скорее временная пауза, а не юридическое закрепление статуса захваченных земель.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп создал условия, при которых российский диктатор Владимир Путин может продолжать полномасштабную войну и одновременно вести переговоры по ее завершению. Об этом заявил политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, во время разговора с Дональдом Трампом 18 августа Путин согласился на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако настоял, что встреча должна пройти в формате "один на один".

По данным издания AXIOS, Зеленский выразил готовность к обсуждению территориальных вопросов, но подчеркнул, что вести такие переговоры нужно непосредственно с самим Путиным.

Другие новости:

О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование Михаил Подоляк мирные переговоры
Как использовать пространство над кухонными шкафами: топ-9 разумных идей

11:49

Гороскоп Таро на завтра 21 августа: Тельцам и Ракам - не разрешайте мешать вам

11:39

Евровидение-2026: где и когда состоится конкурсВидео

