"НАТО без НАТО": в чем ловушка анонсированных гарантий безопасности для Украины

Юрий Берендий
20 августа 2025, 17:28
Заявление Виткоффа о якобы готовности Путина предоставить Украине "гарантии безопасности" в формате "НАТО без НАТО" вызывает сомнения, указывает Горбач.
'НАТО без НАТО': в чем ловушка анонсированных гарантий безопасности для Украины
В чем ловушка анонсированных гарантий безопасности для Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем сказал Горбач:

  • Впервые об аналоге 5-й статьи НАТО для Украины говорила премьер-министр Италии Джорджа Мелони
  • Такие предложения звучат размыто, но привлекательно

Заявление специального представителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа о готовности Путина предоставить Украине "гарантии безопасности" вызвало немало сомнений, ведь сама идея "НАТО без НАТО" не является надежной. Об этом в комментарии Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Так, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что во время разговора с Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин якобы согласился предоставить Украине "надежные гарантии безопасности" от США и европейских стран в рамках возможного мирного соглашения.

Горбач напомнил, что впервые идею создания для Украины определенного аналога статьи 5 НАТО еще полгода назад озвучивала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Речь шла о гарантиях помощи Украине в случае нового нападения.

"Но не в рамках НАТО как организации, а через двусторонние соглашения Украины с отдельными странами-членами Альянса, которые брали бы на себя такие обязательства. То есть - своеобразное "НАТО без НАТО" Все это звучит размыто, но привлекательно, однако есть проблема. Даже сама статья 5, которая является сердцевиной коллективной обороны, не обязывает всех участников вступать в войну. Она лишь позволяет каждой стране принимать меры в поддержку страны-жертвы агрессии и самостоятельно определять, каким образом оказать помощь: военным, политическим, дипломатическим или даже гуманитарным путем. То есть это не является абсолютной гарантией", - указывает аналитик.

В то же время Горбач выразил сомнение в достоверности слов Виткоффа, ведь тот не является специалистом по международному праву, а лишь девелопер из Нью-Йорка, далекий от вопросов безопасности.

По его мнению, этим могли воспользоваться россияне во время контактов с ним - как в Москве и Санкт-Петербурге, так и на переговорах в Аляске, где он участвовал вместе с Дональдом Трампом и Марко Рубио.

То есть, по словам эксперта, ситуация больше напоминает "испорченный телефон", когда Уиткофф мог что-то неправильно понять и передать в искаженном виде.

5-я статья НАТО
5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн вместе со своей командой участвует в подготовке возможных гарантий безопасности для Украины, сообщило CNN со ссылкой на источник, знакомый с планом. Подобные обсуждения происходят и среди правительств европейских стран. В то же время конкретные детали вероятного участия США в этом документе пока не разглашаются.

Как подчеркнул президент Владимир Зеленский во время брифинга в Вашингтоне, не все страны из "Коалиции решительных" готовы направить свои контингенты в Украину - вклад каждого государства будет отличаться.

В свою очередь президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские военные не будут дислоцированы на украинской территории, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

"Я отказалась": дисквалифицированная Бех-Романчук сделала заявление о будущем

