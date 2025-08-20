В России заявили о 1,7 миллиона погибших военных ВСУ - в Украине отреагировали

Кремлевская пропаганда придумала фейк о "1,7 миллиона погибших и пропавших" украинских военных, который Центр противодействия дезинформации оперативно опроверг.

В России заявили о 1,7 миллиона погибших военных ВСУ

В России распространили фейк о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных

В ЦПД опровергли данные российской пропаганды

Россия распространила очередной фейк, заявив о якобы 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных в войне против РФ. В Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли эту выдумку.

Так, пропагандистские ресурсы Кремля распространили сообщение, что российские хакеры якобы взломали базу данных Генштаба ВСУ и получили информацию о "1,7 миллиона потерь" среди украинских защитников с начала полномасштабного вторжения.

"На самом деле это абсолютно абсурдный фейк, поскольку Украина за годы независимости никогда не имела регулярной армии в 1,7 млн человек. По состоянию на январь 2025 года, по словам президента Украины Владимира Зеленского, численность украинской армии составляла 880 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В то же время президент Украины подчеркивал, что потери российской армии как минимум втрое превышают украинские.

По официальным данным Генштаба, по состоянию на 20 августа 2025 года Россия с 24 февраля 2022 года потеряла 1 072 700 военных убитыми и ранеными, что полностью опровергает вымышленные цифры российской пропаганды о потерях Украины.

"Цель этого фейка - деморализовать украинцев, убедить мир в "истощенности и неэффективности Вооруженных Сил Украины" и ослабить ее международную поддержку", - резюмировали в ЦПИ.

Об источнике: Центр противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

