Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В России заявили о 1,7 миллиона погибших военных ВСУ - в Украине отреагировали

Юрий Берендий
20 августа 2025, 16:36
443
Кремлевская пропаганда придумала фейк о "1,7 миллиона погибших и пропавших" украинских военных, который Центр противодействия дезинформации оперативно опроверг.
В России заявили о 1,7 миллиона погибших военных ВСУ - в Украине отреагировали
В России заявили о 1,7 миллиона погибших военных ВСУ / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • В России распространили фейк о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных
  • В ЦПД опровергли данные российской пропаганды

Россия распространила очередной фейк, заявив о якобы 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных в войне против РФ. В Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли эту выдумку.

Так, пропагандистские ресурсы Кремля распространили сообщение, что российские хакеры якобы взломали базу данных Генштаба ВСУ и получили информацию о "1,7 миллиона потерь" среди украинских защитников с начала полномасштабного вторжения.

видео дня

"На самом деле это абсолютно абсурдный фейк, поскольку Украина за годы независимости никогда не имела регулярной армии в 1,7 млн человек. По состоянию на январь 2025 года, по словам президента Украины Владимира Зеленского, численность украинской армии составляла 880 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В России заявили о 1,7 миллиона погибших военных ВСУ - в Украине отреагировали
/ Фото: Центр противодействия дезинформации

В то же время президент Украины подчеркивал, что потери российской армии как минимум втрое превышают украинские.

По официальным данным Генштаба, по состоянию на 20 августа 2025 года Россия с 24 февраля 2022 года потеряла 1 072 700 военных убитыми и ранеными, что полностью опровергает вымышленные цифры российской пропаганды о потерях Украины.

"Цель этого фейка - деморализовать украинцев, убедить мир в "истощенности и неэффективности Вооруженных Сил Украины" и ослабить ее международную поддержку", - резюмировали в ЦПИ.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия заявила, что может согласиться на предоставление Украине гарантий безопасности, но лишь при условии, что их будут обеспечивать совместно Китай, США и несколько европейских стран. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ночь на 17 августа Силы специальных операций тяжело ранили российского генерал-лейтенанта Эседуллу Абачева в Курской области, указывает пресс-служба ССО.

Несмотря на продолжение давления на фронте, особенно на восточном направлении, у российских оккупантов нет достаточно сил для полного захвата Донецкой области. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Другие новости:

Об источнике: Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.

Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Конец транзиту нефти из РФ наступит после разрушения терминалов в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске – Гончар

Конец транзиту нефти из РФ наступит после разрушения терминалов в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске – Гончар

17:20Интервью
В России заявили о 1,7 миллиона погибших военных ВСУ - в Украине отреагировали

В России заявили о 1,7 миллиона погибших военных ВСУ - в Украине отреагировали

16:36Война
В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины - кто туда вошел

В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины - кто туда вошел

15:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

В Украине начали массово подделывать мед - на что обратить внимание перед покупкой

В Украине начали массово подделывать мед - на что обратить внимание перед покупкой

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

Последние новости

17:28

"НАТО без НАТО": в чем ловушка анонсированных гарантий безопасности для Украины

17:20

Конец транзиту нефти из РФ наступит после разрушения терминалов в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске – Гончар

17:07

Чем отличаются два врача: от такой загадки голова будет идти кругом

17:04

Лорак похвасталась корявым кулинарным умением

16:57

Белье высохнет за считанные минуты: о "золотом правиле" знают лишь единицыВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:45

Цены на одну категорию продуктов взлетят осенью - что и на сколько подорожает

16:37

Доллар пошел на взлет, а евро летит в пропасть: в Украине изменился курс валют

16:36

В России заявили о 1,7 миллиона погибших военных ВСУ - в Украине отреагировали

16:20

Порошенко спекулирует темами армии, веры и языка, хотя сам их обесценивал, – военный

Реклама
16:10

"Мы почувствовали друг друга": Melovin рассказал о кармической встрече со звездойВидео

15:56

В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины - кто туда вошел

15:56

Мыши забудут дорогу к дому: 100%-ное средство найдется на любой кухнеВидео

15:50

Никогда не прогадаете: одесситка назвала три признака спелого арбуза

15:40

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 21 августа, приметы

15:27

Почему не стоит застилать кровать по утрам: простой лайфхак приятно удивит

15:24

Каким знакам зодиака чудесно повезет в Новолуние 23 августа: только 2 счастливчика

15:14

Совсем не Русь: историк раскрыл, как иностранцы называли Украину тысячу лет назадВидео

15:03

Что можно сделать со старым диваном: ТОП гениальных идей для каждого домаВидео

14:30

Встреча Зеленского с Путиным: нардеп назвал очень короткие сроки

14:28

Каким будет курс доллара в Украине после завершения войны: прогноз экономиста

Реклама
14:05

Чем закрыть сетку рабицу: простые и креативные идеи удивят даже соседейВидео

14:03

Потеряла много крови: третьи роды СолоХи прошли с осложнениями

13:55

Константин Грубич показал новое фото старшего сына-воина после тяжелой травмы

13:43

Украинские бойцы тяжело ранили генерала РФ: появилось эксклюзивное видео

12:58

Сын Преснякова жестко прокомментировал развод с женой

12:57

Лондон отправит своих военных в Украину, но не фронт: СМИ узнали детали

12:56

"Я не хочу моргать": возлюбленная Кулебы раскрыла правду об отношениях с политиком

12:52

Украинские фамилии, которым более 1000 лет: имеете ли вы особые корниВидео

12:43

Часть Украины накроет похолодание: в каких регионах резко снизится температура

12:37

Кристина Орбакайте отстранилась от Никиты Преснякова после его развода - детали

12:24

В деле о самоубийстве мужа Седоковой появился новый поворот: что грозит певице

12:11

"Она нездорова": в каком состоянии София Ротару на самом деле

12:06

Найдена в луже крови: певица Брэкстон оказалась в ужасной ситуации

12:01

"Бои очень сложные": в ЦПД сказали, может ли РФ захватить всю Донецкую область

11:59

Как использовать пространство над кухонными шкафами: топ-9 разумных идей

11:49

Гороскоп Таро на завтра 21 августа: Тельцам и Ракам - не разрешайте мешать вам

11:39

Евровидение-2026: где и когда состоится конкурсВидео

11:27

Давление на Москву нужно увеличивать: Зеленский сердито отреагировал на атаку РФФото

11:14

Украинская певица родила третьего ребенка и показала лицо малыша - детали

11:11

Сюжет для блокбастера: в Дубае сорвали кражу редчайшего розового бриллианта

Реклама
11:08

Вопрос не в красоте: чем особенны зеленые колпачки на шинах в авто

11:03

Путин не сядет за стол переговоров с Зеленским: CNN назвали главный фактор

10:37

Китайский гороскоп на завтра 21 августа: Змеям - беспокойство, Лошадям - обиды

10:13

США прикроют Украину с воздуха: Трамп заинтриговал заявлением

10:12

"Получил результаты": Тарас Цымбалюк сделал признание о своем здоровье

10:10

РФ использует новый дрон с LTE-связью: какую опасность он несет

09:55

Не только захват территорий: ISW раскрыли истинную цель Кремля в Украине

09:18

После украинской атаки: нефтепровод "Дружба" возобновил работу, детали

09:06

Уступки с первых минут: Уиткофф раскрыл новые детали встречи Трампа и Путина

08:40

"Я отказалась": дисквалифицированная Бех-Романчук сделала заявление о будущем

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять