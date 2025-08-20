Украинские бойцы тяжело ранили генерала РФ: появилось эксклюзивное видео

Генерала вражеской армии срочно доставили самолетом в Москву.

Украинские бойцы влупили по машине российского генерала / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, росСМИ

Вкртаце:

ССО дроном атаковали авто, в котором был генерал РФ

В результате удара Абачеву ампутировали руку и ногу

В ночь на 17 августа Силы специальных операций тяжело ранили российского генерал-лейтенанта Эседулла Абачева в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ССО.

По имеющейся информации, в результате ранения российскому генералу ампутировали руку и ногу. Он был срочно доставлен самолетом в Москву.

"Огневое поражение автомобиля заместителя командующего группировки войск "Север" ВС РФ провело подразделение UA_REG TEAM Сил специальных операций. Это произошло в ночь на 17 августа в 5 километрах от города Рыльск, Курской области", - говорится в сообщении.

Силы специальных операций показали эксклюзивные кадры удара по машине российского генерала.

Эседулла Абачев - что известно

По данным украинской прокуратуры, еще в 2023 году против Абачева было передано в суд обвинение.

Известно, что с началом полномасштабного российского вторжения Абачев руководил так называемым "2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР".

Он непосредственно отдавал приказы бомбить и уничтожать населенные пункты Луганской области.

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

