Маневры оккупантов: в ВСУ раскрыли истинную цель активизации россиян на Херсонщине

Руслан Иваненко
19 августа 2025, 20:55
Оккупанты наращивают количество атак на Херсонщине и пытаются удержать плацдарм.
Элитные подразделения РФ перебрасывают на восстановление и выводят в Запорожскую область / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Кратко:

  • Оккупанты активизировались на островах Днепра
  • Штурмы Белогрудого выросли до 8-10 раз в сутки
  • Россияне усиливают присутствие на Херсонщине перед переброской сил в Запорожье

Российские оккупанты активизировали боевые действия в островной зоне Днепра на Херсонщине. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает УНИАН.

"В частности остров Белогрудый и Антоновские мосты - автомобильный и железнодорожный. На острове Белогрудый враг пытается захватить определенный плацдарм. Потому что этот остров довольно недалеко от Херсона. И имея там плацдарм, можно держать под огневым контролем несколько других островов, проливов. А также с этого плацдарма наносить удары и по Херсону. Противник пытается уже несколько дней подряд проводить там штурмовые действия, высадиться и удержать хоть какой-то плацдарм", - рассказал Волошин.

Он добавил, что активность оккупантов возросла и в других локациях Херсонщины. "Ранее РФ здесь проводила 3-4 штурма в сутки, сейчас это количество возросло до 8-10", - отметил представитель Сил обороны юга.

Ротация российских подразделений

В то же время Волошин сообщил о ротации российских подразделений в регионе. "Он оттуда (с Херсонщины) снимает морпехов и десантников на их места. В их полосы он заводит обычные механизированные свои части. А более штурмовые подразделения для ведения активных штурмовых действий он выводит на восстановление, пополнение и после этого он их заведет в Запорожскую область. Это те подразделения, о которых говорил Главнокомандующий генерал Сырский. Что противник накапливает в Запорожской области силы и средства", - пояснил Волошин.

Экспертная оценка

Гипотетическое закрепление российских войск на отдельных участках прорыва не создает новых принципиальных угроз для Украины. Об этом в интервью Главреду отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Ситуация не содержит ничего принципиально нового. Известно, что враг иногда заходит на отдельные территории и временно их занимает. Также понятно, что Украина иногда теряет позиции, но главная задача - наносить максимальные потери живой силе противника", - пояснил эксперт.

Кузан добавил, что речь о полном выходе из контролируемой части Донецкой области нереалистична, поэтому ключевым остается эффективное отражение атак и последовательное уничтожение сил врага.

Ситуацию на фронте - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные силы Украины продвинулись в районе Доброполья, где действует 1-й корпус Национальной гвардии. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

Кроме того, на временно оккупированной территории Запорожской области был уничтожен российский грузовой поезд с горюче-смазочными материалами. В результате движение поездов через регион полностью остановлено, заявил советник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Также аналитики подтвердили, что ВСУ оттеснили противника в важной точке, несмотря на массовые атаки БПЛА. По данным Американского института изучения войны (ISW), украинские военные успешно продвинулись на Лиманском направлении. Это подтверждается видео с геолокацией, на которых видно, как ВСУ продвигаются в южной части села Торское.

Читайте также:

