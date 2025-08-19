Маневры оккупантов: в ВСУ раскрыли истинную цель активизации россиян на Херсонщине

Кратко:
- Оккупанты активизировались на островах Днепра
- Штурмы Белогрудого выросли до 8-10 раз в сутки
- Россияне усиливают присутствие на Херсонщине перед переброской сил в Запорожье
Российские оккупанты активизировали боевые действия в островной зоне Днепра на Херсонщине. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает УНИАН.
"В частности остров Белогрудый и Антоновские мосты - автомобильный и железнодорожный. На острове Белогрудый враг пытается захватить определенный плацдарм. Потому что этот остров довольно недалеко от Херсона. И имея там плацдарм, можно держать под огневым контролем несколько других островов, проливов. А также с этого плацдарма наносить удары и по Херсону. Противник пытается уже несколько дней подряд проводить там штурмовые действия, высадиться и удержать хоть какой-то плацдарм", - рассказал Волошин.
Он добавил, что активность оккупантов возросла и в других локациях Херсонщины. "Ранее РФ здесь проводила 3-4 штурма в сутки, сейчас это количество возросло до 8-10", - отметил представитель Сил обороны юга.
Ротация российских подразделений
В то же время Волошин сообщил о ротации российских подразделений в регионе. "Он оттуда (с Херсонщины) снимает морпехов и десантников на их места. В их полосы он заводит обычные механизированные свои части. А более штурмовые подразделения для ведения активных штурмовых действий он выводит на восстановление, пополнение и после этого он их заведет в Запорожскую область. Это те подразделения, о которых говорил Главнокомандующий генерал Сырский. Что противник накапливает в Запорожской области силы и средства", - пояснил Волошин.
Экспертная оценка
Гипотетическое закрепление российских войск на отдельных участках прорыва не создает новых принципиальных угроз для Украины. Об этом в интервью Главреду отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.
"Ситуация не содержит ничего принципиально нового. Известно, что враг иногда заходит на отдельные территории и временно их занимает. Также понятно, что Украина иногда теряет позиции, но главная задача - наносить максимальные потери живой силе противника", - пояснил эксперт.
Кузан добавил, что речь о полном выходе из контролируемой части Донецкой области нереалистична, поэтому ключевым остается эффективное отражение атак и последовательное уничтожение сил врага.
Ситуацию на фронте - новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные силы Украины продвинулись в районе Доброполья, где действует 1-й корпус Национальной гвардии. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).
Кроме того, на временно оккупированной территории Запорожской области был уничтожен российский грузовой поезд с горюче-смазочными материалами. В результате движение поездов через регион полностью остановлено, заявил советник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Также аналитики подтвердили, что ВСУ оттеснили противника в важной точке, несмотря на массовые атаки БПЛА. По данным Американского института изучения войны (ISW), украинские военные успешно продвинулись на Лиманском направлении. Это подтверждается видео с геолокацией, на которых видно, как ВСУ продвигаются в южной части села Торское.
Об источнике: "Суспільне"
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.
