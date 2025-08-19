Семь ударов разнесли склады боеприпасов РФ: СБУ устроила мощную 'бавовну'

СБУ уничтожила два склада с боеприпасами на оккупированной Луганщине.

https://glavred.info/war/sem-udarov-raznesli-sklady-boepripasov-rf-sbu-ustroila-moshchnuyu-bavovnu-10691021.html Ссылка скопирована

СБУ устроила мощный "хлопок" на Луганщине / Коллаж: Главред, фото: СБУ, 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко

Что известно:

СБУ ударила по двум складам боеприпасов РФ на Луганщине

Зафиксировано по меньшей мере семь попаданий

На складах вспыхнули пожары

В ночь на 19 августа дальнобойные дроны Службы безопасности Украины нанесли удар по двум складам боеприпасов россиян на временно оккупированной территории Луганской области. Зафиксировано по меньшей мере семь попаданий, которые вызвали мощные пожары. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Склады, по которым был нанесен удар, расположены в населенном пункте Белокуракино. Как отметили в СБУ, этот поселок имеет стратегическое значение, поскольку расположен на железнодорожной ветке, по которой Россия поставляет боеприпасы на фронт, в частности на Покровское направление.

видео дня

По предварительной информации, дроны СБУ по меньшей мере семь раз попали по территории складов. После серии взрывов вспыхнул мощный пожар, который также зафиксировал международный сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру.

"СБУ продолжает системные удары в тыл врага, чтобы снизить наступательные возможности армии рф на фронте. Уничтожение вражеских боеприпасов напрямую помогает нашим воинам, которые мужественно сдерживают штурмы россиян. Демилитаризация военных складов и техники оккупантов будет продолжаться и в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Почему удары по инфраструктуре опасны для РФ

Экономический эксперт Тарас Загаородний подчеркнул, что интенсивность украинских ударов по территории РФ значительно возросла. Основное внимание сосредоточено на железнодорожной инфраструктуре. По его словам, судя по географии атак, под удары попадают участки, обеспечивающие снабжение российских войск в Украине.

"А это может быть заделом на будущее, ведь даже дестабилизация одной ветки вызывает дестабилизацию всей системы. Железная дорога - это тоже слабое место России: если выбить железную дорогу, в РФ будет просто экономическая катастрофа", - подчеркнул он.

Операции СБУ - последние новости

Как сообщал Главред, 9 августа беспилотники СБУ поразили логистический хаб в Кзыл-Юле (Татарстан), где хранились готовые "Шахеды" и иностранные комплектующие. Удар был нанесен на расстояние около 1300 км от Украины.

Также 11 августа дальнобойные дроны СБУ атаковали производственные мощности "Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина" в Нижегородской области РФ. Беспилотники совершили по меньшей мере четыре попадания. Завод производит компоненты для ракет Х-32 и Х-101.

Кроме этого, 12 августа СБУ второй раз за неделю атаковала терминал хранения дронов Shahed в Кзыл-Юле, Татарстан (1300 км от Украины). Поражен склад с готовыми дронами и комплектующими.

Читайте также:

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред