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Зеленский согласовал новые спецоперации СБУ: детали совещания с Малюком

Алексей Тесля
6 августа 2025, 12:08
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Василий Малюк доложил о специальных операциях и дальнобойных действиях воинов Службы безопасности Украины.
В Моссад отреагировали на операцию СБУ
Владимир Зеленский согласовал новые спецоперации СБУ / коллаж: Главред, фото: ОПУ, t.me/SBUkr

Главное:

  • Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Малюка
  • Президент согласовал некоторые новые операции СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

При этом он согласовал некоторые операции, а также получил информацию о специальных операциях и дальнобойных действиях воинов СБУ.

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"Доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Прежде всего о военном компоненте, специальных операциях и дальнобойных действиях воинов Службы безопасности Украины. Благодарен за меткость. Детали публичными не делаем, но враг чувствует последствия наших действий", - написал Зеленский в Telegram.

Он отметил, что отдельного внимания заслуживают результаты СБУ за первое полугодие в уничтожении российских систем ПВО.

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
/ Инфографика: Главред

"Это существенно помогает нашим дальнобойным ударам по объектам российской военной машины и российской военной экономики", - добавил Зеленский.

Он сообщил, что согласовал некоторые операции.

Screenshot
/ Telegram В.Зеленского

Спецоперации СБУ: мнение аналитиков

Согласно отчету Института изучения войны, недавняя украинская операция, направленная на уничтожение стратегической авиации РФ, может на некоторое время ослабить возможности России по нанесению ударов по украинской территории.

Атака, проведенная Украиной 1 июня, вероятно, вынудит российское руководство пересмотреть подход к размещению систем противовоздушной обороны. В частности, может потребоваться расширение зоны их действия и использование мобильных ПВО-групп, способных оперативно реагировать на будущие атаки беспилотников.

Удары по стратегическим аэродромам РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в результате мощных взрывов на аэродромах в РФ поражено более военных 40 самолетов. Атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.

Как писал Главред, СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ. Операцию лично контролировал президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, а ее реализацией занимались Василий Малюк.

Напомним, ранее сообщались детали ударов по ядерным ракетоносцам РФ. На сегодняшний день Россия не выпустила ни одного полностью нового самолёта Ту-22М3 или Ту-160.

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О персоне: Василий Малюк

Василий Малюк – украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, председатель Службы безопасности Украины. Участник боевых действий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Википедия.

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