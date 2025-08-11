Укр
Читать на украинском
СБУ ударили по сердцу производства ракет РФ - СМИ раскрыли первые последствия атаки

Юрий Берендий
11 августа 2025, 13:36
СБУ нанесла удар дронами по стратегическому военному заводу в Нижегородской области РФ, который производит ключевые компоненты для российских ракет.
СБУ атаковали завод, который производит комплектующие к ракетам Х-32 и Х-101 / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

  • СБУ ударили по Арзамасскому приборостроительному заводу РФ
  • Предприятие изготавливало компоненты к ракетам Х-32 и Х-101

Сегодня, 11 августа, дальнобойные дроны СБУ нанесли удар по производственным мощностям "Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина" в Нижегородской области РФ. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники в спецслужбе.

Предприятие, входящее в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", по предварительным данным, подверглось по меньшей мере четырем попаданиям беспилотников ЦСО "А" СБУ.

Завод является частью российского военно-промышленного комплекса и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые компьютеры и другие компоненты, в том числе для ракет Х-32 и Х-101.

"Предприятия ВПК РФ, которые работают на войну против Украины, являются абсолютно законными военными целями. СБУ продолжает работу по демилитаризации объектов, которые производят оружие для террора мирных украинских городов", - сообщил информированный источник в СБУ.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Какое слабое место России

Как ранее писал Главред, интенсивность украинских ударов по территории РФ резко возросла. Основной акцент делается на железнодорожную инфраструктуру, и, судя по географии атак, под удар попадают те участки, что обеспечивают снабжение российских войск в Украине.

"А это может быть заделом на будущее, ведь даже дестабилизация одной ветки вызывает дестабилизацию всей системы. Железная дорога - это тоже слабое место России: если выбить железную дорогу, в РФ будет просто экономическая катастрофа", - указывал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на воскресенье, 10 августа, Силы беспилотных систем ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. По данным Генштаба, в результате удара БпЛА на территории предприятия произошли взрывы и пожар.

Днем ранее, 9 августа, в Татарстане прогремели взрывы. Партизанское движение "Атеш" сообщило, что Силы обороны Украины уничтожают там завод по производству дронов "Шахед".

Впоследствии стало известно, что беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ нанесли удар по логистическому хабу, где хранились готовые "Шахеды" и иностранные комплектующие к ним.

Что известно о ракете Х-101

Х-101 - стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Ракета способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 м, пишет Википедия.

По подсчетам Forbes, одна ракета Х-101 стоит 13 миллионов долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

