В Татарстане атакован завод по производству Шахедов для ударов России по Украине

На крупном производстве зафиксирован пожар в результате атаки дронов.

Зафиксировано попадание в один из цехов завода / Колаж: Главред, фото: 14 БрОП, скриншот

Главное:

Татарстан атаковали дроны

Взрывы прогремели на заводе по производству "Шахедов"

На предприятии, предварительно, есть попадания

В субботу, 9 августа, в Татарстане, что в стране-агрессоре России, прогремели взрывы. Партизанское движение "Атеш" сообщило, что Силы обороны Украины "демилитаризуют" там завод по производству дронов типа "Шахед".

Один из агентов движения находится неподалеку от завода и наблюдает за этой картиной и передает информацию украинским силам.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

В то же время в Сети уже появились первые кадры атаки по российскому предприятию. Предварительно, по меньшей мере один из ударных беспилотников попал в цех по производству дронов.

На видео видно, что на заводе вспыхнул пожар. Очевидцы также утверждают, что под атакой и другие объекты, связанные с военно-промышленным комплексом РФ.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео атаки дронов на Татарстан:

Официальные ведомства и лица Украины пока никак не комментируют атаку, однако в Сети предполагают, что удар по заводу был нанесен украинским дроном "Лютый".

Татарстан не впервые атакуют украинские беспилотники

В середине июня текущего года Силы обороны Украины нанесли прицельный удар по объекту военно-промышленного комплекса России в городе Елабуга, что в Республике Татарстан.

Там было поражено одно из мест производства ударных БпЛА врага. Именно на этой производственной базе, по данным Генштаба, россияне организовали изготовление, тестирование и запуск ударных БпЛА.

Атаки дронов на объекты РФ - последние новости

Недавно украинским бойцам удалось поразить ряд важных объектов на территории РФ, среди которых - Афипский НПЗ. Предприятие ежегодно перерабатывает более 6 миллионов тонн нефти - это примерно 2% от всего объема, который перерабатывают в России.

Накануне стало известно, что Рязанский НПЗ прекратил работу двух установок после атаки украинских дронов. после ударов были выведены из строя две основные установки первичной переработки нефти - CDU-3 мощностью 8600 тонн в сутки и CDU-4 мощностью 11 400 тонн в сутки.

Напомним, Главред писал, что несколько дней назад в российском Брянске прогремели взрывы. Город массированно атаковали неизвестные дроны. В районе местной нефтебазы появился столб дыма.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

