Путин хочет контролировать Донетчину: в МИД Украины ответили, возможно ли это

Украина согласится на мир, но есть ряд условий.

https://glavred.info/war/putin-hochet-kontrolirovat-donetchinu-v-mid-ukrainy-otvetili-vozmozhno-li-eto-10688387.html Ссылка скопирована

Сибига назвал условия, при которых возможен справедливый мир / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Что сообщил Сибига:

Мир в Украине можно установить только на основе Конституции

Россию нельзя вознаграждать за войну

Украина в ожидании содержательного диалога о мире

Кремлевский диктатор Владимир Путин грезит захватом всей Донецкой области, поэтому во время разговора со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом передал президенту США требование по выводу всех украинских войск из региона.

Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал, может ли Украина пойти на территориальные уступки России ради мира. Об этом он написал в соцсети X.

видео дня

Он отметил, что украинцы заслуживают справедливого мира, основанного на международном праве, и уважении к нашей территориальной целостности и границам, определенным Конституцией.

"Россия не должна быть вознаграждена за начало этой войны", - подчеркнул Сибига.

Несмотря на усилия США и неизменное желание Украины достичь справедливого мира, страна-агрессор Россия продолжает терроризировать мирное население и игнорирует определенные сроки для выявления настоящей заинтересованности в прекращении войны.

"Украина остается открытой к содержательному диалогу и реальным решениям, согласованным вместе с Украиной, уважая волю нашего народа. Нам нужен прочный мир, который не будет разрушен следующим шагом Москвы. Украина готова сотрудничать с Соединенными Штатами и всеми нашими международными партнерами, чтобы вместе достичь справедливого и прочного мира", - добавил он.

Требования России в рамках мирного соглашения - что известно

Напомним, Главред писал, что кремлевский диктатор Путин требует, чтобы Украина полностью вывела войска из Донецкой и Луганской областей, а также отказалась от оккупированного Крыма. Взамен Москва прекратит наступательные действия в Херсонской и Запорожской областях "вдоль текущих линий фронта".

Ранее сообщалось, что Кремль пытается взять под контроль темп и формат переговоров о временном прекращении огня и долгосрочного мира.

Накануне в СМИ также сообщали, что Путин может предложить России официально взять под контроль часть оккупированной ею украинской территории в обмен на вывод своих войск из других районов Украины.

Другие новости:

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред