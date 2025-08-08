"Путин может послать Трампа": Лукашенко оскандалился из-за дерзких заявлений

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что российские войска якобы не вторгались в Украину во время своего наступления на Киев.

https://glavred.info/world/putin-mozhet-poslat-trampa-lukashenko-oskandalilsya-iz-za-derzkih-zayavleniy-10688324.html Ссылка скопирована

Лукашенко выдал скандальные заявления / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, сайт Кремля

О чем говорит Лукашенко:

"РФ не нападала на Украину со стороны Беларуси"

"Путин может послать Трампа"

"Беларусь может набить морду Польше и странам Балтии

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал дерзкие заявления. Он откровенно сказал, что российский диктатор Владимир Путин может послать американского лидера Дональда Трампа. Видео уже разлетелось в Сети.

Так он отреагировал на ультиматум Трампа относительно санкций и прекращения огня.

видео дня

"Слушай, я пришел, сказал, 50 дней дал. Он должен всегда понимать, что его могут послать на...", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что Путин этого еще не сделал, но может сделать.

"Пока не посылает, но может послать. Ну, так не делают! Это не Иран, который взял и сбросил три бомбы, а потом отчитался и "все, больше не буду, давайте, мужики, будем мириться". Нет, так это не обойдется!" - сказал Лукашенко.

Смотрите видео с заявлениями Лукашенко:

Лукашенко выдал скандальные заявления / фото: скриншот

Война с Польшей и странами Балтии

Александр Лукашенко заговорил о вероятной с Польшей и странами Балтии. Он отметил, что Беларусь может не победить в этой битве, но "морду набьет".

"РФ не вторгалась 24 февраля в Украину"

Лукашенко внезапно удивил заявлением о начале полномасштабной войны в Украине. Он заявил, что россияне якобы не вторгались в Украину, когда шли в наступление на Киев.

Лукашенко пытается всех убедить в том, что оккупанты просто "возвращались с учений".

"24 февраля 2022 года просто возвращались в РФ через Киев после учений в Беларуси. Они не вторгались в Украину", - сказал Лукашенко.

Другие новости о Лукашенко

Ранее сообщалось о том, что Кэллог планировал визит к Лукашенко. Кэллог стал самым высоким должностным лицом США, которое посетит авторитарное государство за последние годы.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил о том, что Вашингтон рассматривает визит Кита Кэллога в Беларусь как попытку создать дополнительный канал влияния на президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал ранее Главред, Тихановская призвала оппозицию готовиться на случай смерти диктатора РБ. Она отметила, что необходимо "вернуть Беларусь на путь демократии и не допустить вмешательства России".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред