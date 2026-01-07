Хью Джекман планирует свадьбу с подругой-"разлучницей" - СМИ

Роман с Саттон Фостер поставил точку в 27-летнем браке артиста.

Хью Джекман жена - актер женится на Саттон Фостер в 2026 году / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thehughjackman, instagram.com/suttonlenore

Что известно о романе Хью Джекмана и Саттон Фостер

Когда Джекман и Фостер планируют пожениться

В сентябре 2023 года австралийский актер Хью Джекман объявил о разводе с актрисой Деборрой-Ли Фернесс после 27 лет вместе. В июне 2025 года процесс официально завершился.

Причиной развода Джекмана и Фернесс называют его роман с актрисой Саттон Фостер - отношения между ними завязались в 2021 или 2022 году во время совместной работы над мюзиклом "Продавец музыки". После завершения бракоразводного процесса Хью пара появляется вместе на светских мероприятиях.

И, похоже, планирует узаконить свои отношения. Источник, близкий к паре, сообщил Daily Mail, что Джекман попросил свою команду "забронировать большое окно" - время в весенне-летний период - для свадьбы и медового месяца. С датой пара, вероятно, определится, когда Фостер разведется со своим мужем (она подала документы в октябре 2024 года - прим. редактора).

"Хью сказал своей команде, чтобы они оставили для него и Саттон свободное время, чтобы они могли пожениться и отправиться в "медовый месяц" по Европе, где они смогут увидеться с его мамой", - сообщил информатор. Хью Джекман и Саттон Фостер планируют провести скромную церемонию в Нью-Йорке в кругу друзей по театру.

Хью Джекман жена - актер женится на Саттон Фостер в 2026 году / фото: instagram.com/suttonlenore

О персоне: Хью Джекман Хью Джекман - австралийский актер театра и кино, певец и продюсер. Стал известен широкой публике по роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов "Люди Икс". Номинант на премии "Оскар" (2013), BAFTA (2013) и "Золотой глобус" (2002, 2018), обладатель премии "Золотой глобус" (2013), театральной премии "Тони" (2004, 2012), телевизионной премии "Эмми" (2005) и музыкальной премии "Грэмми" (2019). Джекман стал единственным исполнителем в истории Бродвея, получившим все основные театральные премии в течение одного сезона (за роль в "Мальчик из страны Оз") - "Тони", "Drama Desk" и "Outer Critics Circle", так называемая "тройная корона Бродвея", сообщает Википедия. Избранная фильмография: "Кейт и Лео", "Пароль "Рыба-меч", "Ван Хельсинг", "Фонтан", "Престиж", "Живая сталь", "Отверженные", "Робот по имени Чаппи", "Австралия" и "Величайший шоумен".

