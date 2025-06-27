Росомаха на свободе: Хью Джекман официально развелся с женой после 27 лет вместе

Кратко:
- Хью Джекмани и Деборра-Ли Фернесс развелись
- На это уже бывшим супругам понадобилось почти два года
Долгое время брак Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс считали в Голливуде образцовым - пара была вместе 27 лет, за которые никто даже не мог предположить, что между ними могут быть какие-то разногласия. Однако в сентябре 2023 года Хью и Деборра-Ли сделали официальное заявление, в котором сообщили о начале бракоразводного процесса.
Суды, переговоры и разбирательства длились почти два года, что, по слухам, было связано с поиском компромиссов в разделении совместно нажитого имущества. И вот 23 июня 2025 года суд округа Саффолк штата Нью-Йорк сменил статус рассмотрения дела Джекмана и Фернесс на "завершено" - теперь уже бывшие супруги окончательно свободны, сообщает издание People.
Но, вероятно, ненадолго. Хью Джекман перестал скрывать свой роман с актрисой Саттон Фостер еще во время развода с первой женой, а сама Фостер развелась с мужем осенью 2024 года - влюбленным просто не терпится насладиться своими отношениями в полной мере.
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Также американская оскароносная певица Билли Айлиш перестала скрывать нового бойфренда. Избранник звезды старше нее на 7 лет, и недавно снимался в ее клипе.
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Кто такой Хью Джекман?
Хью Джекман - австралийский актер театра и кино, певец и продюсер. Стал известен широкой публике по роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов "Люди Икс". Номинант на премии "Оскар" (2013), BAFTA (2013) и "Золотой глобус" (2002, 2018), обладатель премии "Золотой глобус" (2013), театральной премии "Тони" (2004, 2012), телевизионной премии "Эмми" (2005) и музыкальной премии "Грэмми" (2019). Джекман стал единственным исполнителем в истории Бродвея, получившим все основные театральные премии в течение одного сезона (за роль в "Мальчик из страны Оз") - "Тони", "Drama Desk" и "Outer Critics Circle", так называемая "тройная корона Бродвея", сообщает Википедия. Избранная фильмография: "Кейт и Лео", "Пароль "Рыба-меч", "Ван Хельсинг", "Фонтан", "Престиж", "Живая сталь", "Отверженные", "Робот по имени Чаппи", "Австралия" и "Величайший шоумен".
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