Оказался "ходоком": названо имя "причины" развода Хью Джекмана - СМИ

Ради кого актер согласился перечеркнуть 27 лет брака с Деборрой-Ли Фернесс.

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Почему Хью Джекман развелся с Деборрой-Ли Фернесс / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thehughjackman

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Джекман и Фернесс были вместе 27 лет

Брак распался из-за романа актера с коллегой

В сентябре 2023 года австралийские актеры Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс сообщили, что после 27 лет в браке приняли мирное решение продолжить свои жизненные пути по отдельности. Это была единственная озвученная причина для развода артистов.

Однако издание Us Weekly, с отсылкой на слова блогерши Таши Ластинг и неназванной близкой подруги Фернесс, утверждает, что брак Хью и Деборры-Ли мог пошатнуть роман на стороне. Его якобы завел актер во время работы над мюзиклом "Продавец музыки" (2021-2022).

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Вероятной избранницей Джекмана стала его партнерша по постановке, актриса Саттон Фостер. Когда Фернесс узнала, что муж ей не верен, она сперва хотела сохранить брак, но Хью Джекман настоял на разводе.

Стоит отметить, что по данным Page Six Фостер и Джекман все еще вместе - они влюблены и мечтают быть вместе до конца своих дней. Примечательно, что в октябре 2024 года Саттон подала на развод с мужем, якобы чтобы наконец быть с Хью и ни от кого не скрываться.

Хью Джекман и Саттон Фостер / instagram.com/thehughjackman

Хью Джекман и Саттон Фостер / instagram.com/thehughjackman

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Кто такой Хью Джекман? Хью Джекман - австралийский актер театра и кино, певец и продюсер. Стал известен широкой публике по роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов "Люди Икс". Номинант на премии "Оскар" (2013), BAFTA (2013) и "Золотой глобус" (2002, 2018), обладатель премии "Золотой глобус" (2013), театральной премии "Тони" (2004, 2012), телевизионной премии "Эмми" (2005) и музыкальной премии "Грэмми" (2019). Джекман стал единственным исполнителем в истории Бродвея, получившим все основные театральные премии в течение одного сезона (за роль в "Мальчик из страны Оз") - "Тони", "Drama Desk" и "Outer Critics Circle", так называемая "тройная корона Бродвея", сообщает Википедия. Избранная фильмография: "Кейт и Лео", "Пароль "Рыба-меч", "Ван Хельсинг", "Фонтан", "Престиж", "Живая сталь", "Отверженные", "Робот по имени Чаппи", "Австралия" и "Величайший шоумен".

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