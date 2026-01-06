Самые строгие запреты 7 января: что нельзя делать в этот праздник, приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день сильный снегопад
- Почему нельзя ссориться в этот день
- Что нужно носить в кармане 7 января
7 января церковь отмечает праздник Собор святого Иоанна Крестителя. Как сообщает Главред, это считается одним из самых почитаемых христианских праздником. Иоанн вел отшельнический образ жизни. Он питался родничным медом и кониной.
Считается, что он подготовил мир к приходу Спасителя. Он также крестил Иисуса Христа в реке Иордан и призывал людей к покаянию и духовному очищению.
Что можно делать 7 января
- В этот день можно начинать заниматься работой по дому.
- В этот день можно выпить освященной воды. Считается, что это поможет излечиться от болезней.
- В этот день можно устраивать свадьбы. Предки верили, что день считается благоприятным для этого.
Что нельзя делать 7 января
1. Нельзя 7 января ругаться и ссориться. Иначе конфликты затянутся надолго.
2. Нельзя 7 января относиться без уважения к крещенской воде. Это считается серьезным грехом.
3. Нельзя 7 января брать деньги взаймы. Это может принести финансовые трудности.
4. Нельзя 7 января пересчитывать мелкие монеты. Это отпугнет богатство.
Приметы 7 января
- Если в этот день ясное небо, то лето будет засушливым.
- Если в этот день пасмурно, то летом будет хороший урожай.
- Если в этот день сильный мороз, то год будет спокойным.
- Если в этот день аномально тепло, то февраль будет также теплым.
Вас также заинтересует:
- Может ли булавка защитить от порчи: мольфар удивил простым ритуалом
- Что нужно сделать с монетой на Рождество: мольфар поделился действенным ритуалом
- Что нельзя дарить на Новый год: три вещи, которые могут притянуть беды
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред