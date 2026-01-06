Самые строгие запреты 7 января: что нельзя делать в этот праздник, приметы

Что можно делать 7 января. Приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия.

https://glavred.info/primety/samye-strogie-zaprety-7-yanvarya-chto-nelzya-delat-v-etot-prazdnik-primety-10729955.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 7 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день сильный снегопад

Почему нельзя ссориться в этот день

Что нужно носить в кармане 7 января

7 января церковь отмечает праздник Собор святого Иоанна Крестителя. Как сообщает Главред, это считается одним из самых почитаемых христианских праздником. Иоанн вел отшельнический образ жизни. Он питался родничным медом и кониной.

Считается, что он подготовил мир к приходу Спасителя. Он также крестил Иисуса Христа в реке Иордан и призывал людей к покаянию и духовному очищению.

видео дня

Что можно делать 7 января

В этот день можно начинать заниматься работой по дому.

В этот день можно выпить освященной воды. Считается, что это поможет излечиться от болезней.

В этот день можно устраивать свадьбы. Предки верили, что день считается благоприятным для этого.

Что нельзя делать 7 января

1. Нельзя 7 января ругаться и ссориться. Иначе конфликты затянутся надолго.

2. Нельзя 7 января относиться без уважения к крещенской воде. Это считается серьезным грехом.

3. Нельзя 7 января брать деньги взаймы. Это может принести финансовые трудности.

4. Нельзя 7 января пересчитывать мелкие монеты. Это отпугнет богатство.

Приметы 7 января

Если в этот день ясное небо, то лето будет засушливым.

Если в этот день пасмурно, то летом будет хороший урожай.

Если в этот день сильный мороз, то год будет спокойным.

Если в этот день аномально тепло, то февраль будет также теплым.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред