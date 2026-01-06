Белла Свон возрождает "Сумерки": Кристен Стюарт заговорила о перезапуске кинофраншизы

Звезда "Сумерек" готова возродить популярную историю на экранах.

Первый фильм из кинофраншизы "Сумерки" вышел на экраны почти двадцать лет назад

Кристен Стюарт выразила готовность заняться ремейком фильмов

В ноябре 2008 года на экраны вышел фильм "Сумерки" - первый из пяти кинолент-экранизаций серии романов Стефани Майер о взаимоотношениях Беллы Свон и вампира Эдварда Каллена. Кинофраншиза в свое время стала сверхпопулярной во всем мире, а поклонники и сегодня ожидают продолжения или обновления истории.

И такое, к слову, может в скором времени состояться. Американская актриса Кристен Стюарт, которая играла главную роль в "Сумерках" и четыре последующих фильмах, заявила на шоу Entertainment Tonight, что с большим удовольствием срежиссировала ремейк фильма, который принес ей большую известность в двухтысячных.

"Да, конечно, я сделаю ремейк. Я сделаю это! Я готова! Я бы очень хотела. Послушайте, мне нравится то, что сделала Кэтрин Хардвик (сняла первую часть "Сумерек" - прим. редактора), мне нравится то, что сделал Крис Вайц (снял вторую часть "Сумерек" - прим. редактора), мне нравится то, что сделали все режиссеры с этими фильмами. Они получились такими странными, немного сумасшедшими и просто такими присутствующими в то время, до того, как стали популярными", - цитирует актрису издание Variety.

Стюарт уверена, что предполагаемый проект перезапуска "Сумерек" получил бы огромную поддержку поклонников, но пока остается открытым вопрос бюджета.

О персоне: Кристен Стюарт Кристен Стюарт - американская актриса. Получила широкую известность благодаря роли Беллы Свон в серии фильмов "Сумерки". Номинантка на премию "Оскар". В 2010 году получила специальную награду BAFTA в категории "Новая звезда". Через десять лет Кристен получила награду "Актриса десятилетия" от Ассоциации голливудских критиков и была одной из самых высокооплачиваемых актрис по версии журнала Forbes. Также имеет номинации на кинопремии Гильдии киноактеров США (2008), "Выбор критиков" (2022) и Оскар (2022), сообщает Википедия.

